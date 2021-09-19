В Тюмени пришел голосовать на выборах Железный человек. Фото предоставлено "КП".

В Тюмени пришел голосовать на выборах Железный человек. Он немало удивил посетителей избирательного участка, вызвал улыбки и смех. Корреспонденту «Комсомолки» местный Тони Старк дал небольшое интервью.

Фото предоставлено "КП".

– Я хотел привлечь внимание к тому, что в повседневную жизнь уже пора вводить роботов, чтобы автоматизировать те или иные вещи. Я сунул бюллетень в робота, и он ответил мне «Спасибо». Это реально здорово! – делится «Тони».

Железный человек рассказал, что люди отреагировали на его появление удивленно: «Кто-то посмеивался, но все были дружелюбны. Никаких препятствий на голосовании не было, снять костюм меня не заставляли».

Фото предоставлено "КП".

Кстати, в обычной жизни персонаж одного из самых известных фильмов киновселенной Марвел занимается проведением детских мероприятий – он аниматор.

– Если мы не будем голосовать, кто-то проголосует вместо нас. Важно использовать возможность выбирать, ведь нам дано это право. Любой взрослый человек должен показать свою активную гражданскую позицию, – резюмирует тюменец.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в областной столице на избирательном участке, который относится к дому № 19 по улице Николая Зелинского, голосующие заметили девушку в футболке с изображением президента Российской Федерации Владимира Путина.

– Сегодня выборы, поэтому я пришла в футболке с изображением президента. Все улыбаются, когда видят меня. Это первые выборы, на которые я пришла в этой футболке, но в повседневной жизни тоже ношу, - рассказала корреспонденту Елена Попова.

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