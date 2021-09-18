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Политика18 сентября 2021 11:28

Тюменка пришла на избирательный участок в футболке с изображением Путина

Горожанка рассказала, что все улыбаются при виде ее
Вадим БегунВадим Бегун
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Тюменка пришла на избирательный участок в футболке с изображением Путина. Фото предоставлено "КП".

Тюменка пришла на избирательный участок в футболке с изображением Путина. Фото предоставлено "КП".

В Тюмени на избирательном участке, который относится к дому № 19 по улице Николая Зелинского, голосующие заметили девушку в футболке с изображением президента Российской Федерации Владимира Путина. Сама женщина рассказала «Комсомолке», что такой выбор одежды объясняется вполне логично.

– Сегодня выборы, поэтому я пришла в футболке с изображением президента. Все улыбаются, когда видят меня. Это первые выборы, на которые я пришла в этой футболке, но в повседневной жизни тоже ношу, – говорит Елена Попова.

Фото предоставлено "КП".

Фото предоставлено "КП".

Также она сообщила, что не любит ничего откладывать на последний день, поэтому пришла на свой избирательный участок, как только появилась такая возможность.

– Кандидатов очень много. Важно понять, кто из них сохранит действующий вектор развития, как максимум приумножит всё то хорошее, что есть в нашей стране. У меня двое детей. Их настоящее и будущее – самое важное для меня. Очень надеюсь, что те люди, которые завтра приобретут власть, смогут сделать жизнь лучше. Я выбирала исходя из предвыборных кампаний, которые смогла найти в интернете, – объяснила горожанка.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что 25-летняя тюменка Екатерина Махотина пришла на избирательный участок не только проголосовать, но и порадовать земляков ярким авторским костюмом. Она увлекается косплеем, поэтому надела костюм аниме-персонажа, который полностью сотворила сама. Огромные бусы на шее, выразительные голубые линзы, милый беретик и сиреневый парик не могли оставить окружающих равнодушными.

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