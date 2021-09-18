Тюменка пришла на избирательный участок в футболке с изображением Путина. Фото предоставлено "КП".

В Тюмени на избирательном участке, который относится к дому № 19 по улице Николая Зелинского, голосующие заметили девушку в футболке с изображением президента Российской Федерации Владимира Путина. Сама женщина рассказала «Комсомолке», что такой выбор одежды объясняется вполне логично.

– Сегодня выборы, поэтому я пришла в футболке с изображением президента. Все улыбаются, когда видят меня. Это первые выборы, на которые я пришла в этой футболке, но в повседневной жизни тоже ношу, – говорит Елена Попова.

Фото предоставлено "КП".

Также она сообщила, что не любит ничего откладывать на последний день, поэтому пришла на свой избирательный участок, как только появилась такая возможность.

– Кандидатов очень много. Важно понять, кто из них сохранит действующий вектор развития, как максимум приумножит всё то хорошее, что есть в нашей стране. У меня двое детей. Их настоящее и будущее – самое важное для меня. Очень надеюсь, что те люди, которые завтра приобретут власть, смогут сделать жизнь лучше. Я выбирала исходя из предвыборных кампаний, которые смогла найти в интернете, – объяснила горожанка.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что 25-летняя тюменка Екатерина Махотина пришла на избирательный участок не только проголосовать, но и порадовать земляков ярким авторским костюмом. Она увлекается косплеем, поэтому надела костюм аниме-персонажа, который полностью сотворила сама. Огромные бусы на шее, выразительные голубые линзы, милый беретик и сиреневый парик не могли оставить окружающих равнодушными.