Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 5 апреля 2021 года: 414 смертей от COVID-19

В Тюменской области 414 смертей от COVID-19. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 5 апреля 2021 года. Количество заболевших составило 33 426 человек.

Всего зараженных: 33 817.

Количество смертей: 414.

Режим повышенной готовности: до 25 апреля.

Фото - yandex.ru/covid19/stat

В Тюменскую область поступило еще 15 600 доз вакцины от коронавируса. На сегодняшний день в регион завези 70 742 дозы «Спутника V». Вакцинировано 54 338 человек. Прошли полный курс вакцинации в два этапа 45 324 жителя области. В листе ожидания находятся 29 920, записаны на вакцинацию 6 879 человек.

Тюменским пенсионерам 65 лет и старше, которые соблюдают режим самоизоляции из-за коронавируса, продлят больничные до 25 апреля. Исключение составляют те, кого перевели на дистанционный режим работы, кто находится в ежегодном оплачиваемом отпуске или на больничном из-за травмы.

Продлённые или выданные новые электронные больничные оплатят за счёт средств ФСС. Деньги начислят сразу за весь период, они поступят напрямую работнику в течение семи календарных дней со дня оформления больничного. Кстати, листки нетрудоспособности будут выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в ФСС.

За последние сутки в России выявлено 8 817 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 13,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 357 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 212 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 580 894 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 100 374 летальных исхода, выздоровел 4 204 081 человек.