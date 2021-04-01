Тюменским пенсионерам продлят больничные до 25 апреля. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменским пенсионерам 65 лет и старше, которые соблюдают режим самоизоляции из-за коронавируса, продлят больничные до 25 апреля. Исключение составляют те, кого перевели на дистанционный режим работы, кто находится в ежегодном оплачиваемом отпуске или на больничном из-за травмы.

– Продлённые или выданные новые электронные больничные оплатят за счёт средств ФСС. Деньги начислят сразу за весь период, они поступят напрямую работнику в течение семи календарных дней со дня оформления больничного. Кстати, листки нетрудоспособности будут выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в ФСС, – рассказали в ТРО Фонда соцстрахования РФ.

В ведомстве уточнили, что работодателю надо будет направить реестры на своих работников за период с 1 по 14 апреля и с 15 по 25 апреля. Также стоит отметить, что работникам, которым оформлен больничный по карантину, необходимо соблюдать режим самоизоляции и не покидать дом.