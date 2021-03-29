В Тюменскую область поступило еще 15 600 доз вакцины от коронавируса. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменскую область поступило еще 15 600 доз вакцины от коронавируса. На сегодняшний день в регион завези 70 742 дозы «Спутника V».

– Вакцинировано 54 338 человек. Прошли полный курс вакцинации в два этапа 45 324 жителя области. В листе ожидания находятся 29 920, записаны на вакцинацию 6 879 человек, – сообщили в оперативном штабе Тюменской области.

В ведомстве напомнили, что записаться на вакцинацию можно на федеральном портале госуслуг, по номеру горячей линии 122 или через поликлинику.