В Тюмени под асфальтом обнаружили старинную мостовую. Фото - Святослав Шитов в ВК.

В Тюмени на улице Дзержинского, где в настоящее время создают пешеходный бульвар, под полуметровым слоем асфальта обнаружили старинную мостовую. Об этом в социальных сетях сообщил местный реставратор Святослав Шитов.

Фото - Святослав Шитов в ВК.

«Обнаружена гранитная мостовая 19 века. Вот уже месяц, как не даём рабочим вывозить фрагменты мостовой на свалку. Собираем камни и складируем их – для реконструкции фрагментов улицы», – написал Шитов.

Фото - Святослав Шитов в ВК.

Напомним, что первую пешеходную улицу в Тюмени – Дзержинского – намерены сдать уже в 2022 году. Возведение идет с существенным опережением графика.

– Мы с подрядной организацией взяли на себя повышенные обязательства, сетевые компании хорошо выполняют работы. Это позволяет рассчитывать, что мы закончим благоустройство на год раньше, – заявил руководитель управы Центрального округа Артем Павлюченко.

Строители уже демонтировали асфальтовое покрытие, подготовили основание под тротуарную плитку, а также сделали футляры под инженерные сети. В следующем году власти намерены капитально отремонтировать фасады многоквартирных домов (по программе субсидирования). Также продолжится реставрация домов, которые располагаются вдоль улицы Дзержинского.

А сейчас тут выполняется устройство фундаментов под парклеты, гранитных бордюров, продолжается укладка тротуарной плитки из гранита, производится устройство колодцев под инженерные сети и капельно-поливочного водопровода.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменские археологи, ведущие раскопки в районе улиц Береговой, Красноармейской и Поперечной, обнаружили монету 1801 года с вензелем российского императора Павла I. Они намерены продолжать раскопки еще в течение пяти дней.