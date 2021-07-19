В Тюмени нашли старинную монету с вензелем императора. Фото - "Археологические раскопки в Тюмени" в ВК.

Тюменские археологи, ведущие раскопки в районе улиц Береговой, Красноармейской и Поперечной, обнаружили монету 1801 года с вензелем российского императора Павла I. Они намерены продолжать раскопки еще в течение пяти дней.

«В субботу все желающие поучаствовать в археологических раскопках сумели понять, что это и интересно, и тяжело одновременно. Предлагают утвердить новое направление – археофитнес! Хочешь силовые, растяжку и кардио одновременно – приходи!» – такое сообщение появилось в группе «Археологические раскопки в Тюмени» в социальной сети «ВКонтакте».

Специалисты отмечают, что в очередной раз подивились толщине культурного слоя в Заречье. Так, сейчас в самом глубоком шурфе слой два метра. Они поделились информацией о найденных предметах. Помимо монеты, обнаружены деревянные предметы, фаянс, слюда и кожаная обувь.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени отреставрировали найденную в Спасской церкви композицию. Об этом сообщает региональный комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия на своей страничке в Instagram.

«Завершена реставрация композиции, найденной под куполом Спасской церкви. Реставраторы восстановили роспись «Отечество», на которой изображена Святая Троица», – отметили в ведомстве.