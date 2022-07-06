Первую пешеходную улицу в Тюмени намерены сдать уже в 2022 году. Фото: Тюмень - наш дом

Первую пешеходную улицу в Тюмени – Дзержинского – намерены сдать уже в 2022 году. Возведение идет с существенным опережением графика.

– Мы с подрядной организацией взяли на себя повышенные обязательства, сетевые компании хорошо выполняют работы. Это позволяет рассчитывать, что мы закончим благоустройство на год раньше, – заявил руководитель управы Центрального округа Артем Павлюченко.

Строители уже демонтировали асфальтовое покрытие, подготовили основание под тротуарную плитку, а также сделали футляры под инженерные сети. В следующем году власти намерены капитально отремонтировать фасады многоквартирных домов (по программе субсидирования). Также продолжится реставрация домов, которые располагаются вдоль улицы Дзержинского.

А сейчас тут выполняется устройство фундаментов под парклеты, гранитных бордюров, продолжается укладка тротуарной плитки из гранита, производится устройство колодцев под инженерные сети и капельно-поливочного водопровода.