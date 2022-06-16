«Как услышала цену, глаза на лоб полезли». В Тюмени лошадь и единорог разводят горожан на деньги, фотографируясь с детьми

В Тюмени лошадь и единорог разводят горожан на деньги, фотографируясь с детьми. Фото - Анастасия Зырянова.

Жители Тюмени на этот раз жалуются… нет, не на переполненные мусором контейнеры и даже не на то, что в их дворе всё устлано пухом («Помогите, мы аллергики!»). Дело в том, что на Цветном бульваре орудуют опасные животные – лошадь да единорог. Опасные – только для вашего кошелька. Нет, они ничего не крадут, а всего лишь зарабатывают деньги на фотографиях с маленькими детишками. Насколько честно, судить не нам. Мы лишь следуем завету: предупрежден – значит, вооружен.

«Заведомо они не предупредили, что фото с их фейсом будет платное, тем более на мой телефон. Когда я услышала сумму, глаза на лоб полезли: за каждое фото по 300 рублей. А их получилось где-то штук 10. Я им говорю, почему так дорого и не сказали, в принципе, что это платно. Они начали торговаться: давайте хотя бы три фото оплатите. Я отказала, так как не была ранее уведомлена, что это платно. Я им говорю, что фото удалю и оплачивать ничего не буду. Они начали кричать на весь горсад: «Мошенница!». Я прям в ступор встала. Я, естественно, сказала: рты свои закройте, какое имеете право меня так называть, мол, кто из нас еще мошенник», – такую историю рассказала в социальных сетях местная жительница.

Как оказалось, подобная оказия произошла не только с ней. Вообще, пост стал одним из самых читаемых и комментируемых в местной группе в соцсети «ВКонтакте». Он собрал солидный «урожай» из 1674 лайков, 1 065 перепостов. Его прокомментировали 774 раза. Эти цифры говорят о том, что проблема, если можно всё это так назвать, имеет место быть.

Так, другая горожанка рассказала еще более «интересную» историю. В один из дней она гуляла с сестрой и детьми по парку, к ним подбежали эти «животные», пошла фотосессия.

«Понятно, что это не бесплатно. Сестра спросила, мы вам что-то должны? Они говорят: 3 000 взрослое и 2 000 детское. Сестра возмутилась, мол, что так дорого? Но всё равно перевела 3 000. Фото 10 штук вышло. Мы собрались уходить, а лошадь, что была в кадре со мной, говорит: а вторую лошадь отблагодарить – ещё 2 000. Я говорю: у меня нет денег! Он мне отвечает: переводом тоже можно. Я ответила: у меня всё равно их нет, а сестре говорю: удаляй мои фото, мне они не нужны. И они говорят: ну хоть сколько не жалко дайте, не надо удалять, это же память, эмоции. Какие там эмоции? Кошмар!».

Многие поддерживают ребят, которые переоделись в ростовые куклы и таким образом зарабатывают себе на жизнь: «Нет, они бесплатно в этих шубах стоят летом и развлекают вас и ваших детей! Мозги включайте и спрашивайте хотя бы, платные услуги или нет. А то как вчера родилась. Парни в таких костюмах и на югах работают, в обмороки падают. А вам всё халяву подавай! Каждый труд должен оплачиваться. А прайс им негде установить, можно только в зубы взять!»

Со своей стороны мы посоветовали бы в такой ситуации действительно сначала поинтересоваться, во сколько такая услуга может обойтись. Всегда нужно помнить, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.