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Общество14 июня 2022 6:39

«Такое чувство, что урны вообще перестали очищать»: тюменцы массово жалуются на мусор на остановках

Горожане требуют наладить уже процесс уборки отходов
Вадим Бегун
Вадим Бегун
Тюменцы массово жалуются на мусор на остановках.

Тюменцы массово жалуются на мусор на остановках.

Фото: Предоставлено очевидцами «КП»

Тюменцы массово жалуются на мусор на остановках. Они пишут об этом в социальных сетях, несколько фотографий прислали в офис «Комсомолки». Горожане утверждают, что раньше такой аховой ситуации не было, и недоумевают, что же произошло: неужели мы стали мусорить больше?

Остановка "Травматология". Фото предоставлено очевидцами «КП».

Остановка "Травматология". Фото предоставлено очевидцами «КП».

«Скажите, пожалуйста, кто у нас отвечает за уборку остановочных комплексов? Везде мусора очень много. Уж очень грустно и тоскливо смотреть, как лучший город плохо убирается. Ладно зимой снег тяжело убирать. Но тут же можно как-то наладить процесс уборки», – пишет одна из горожанок в местной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Остановка "Детский сад №62". Фото предоставлено очевидцами «КП».

Остановка "Детский сад №62". Фото предоставлено очевидцами «КП».

С ней соглашаются другие: «На остановке «Улица Харьковская» вообще нет урны, мусор просто бросают вокруг. Я писала обращение еще в январе. Ничего не изменилось по сей день»; «Дело даже не в том, что люди свиньи и не выбрасывают мусор в урны! Вовсе нет! Речь как раз о том, что урны через верх заполнены и уже высыпается мусор рядом. Остановка «ДК Строитель» – ежедневно горы мусора именно около мусорок! Такое чувство, что их вообще перестали очищать. Да и многие остановки в таком состоянии».

Остановка "Детский сад №62" (в сторону города). Фото предоставлено очевидцами «КП».

Остановка "Детский сад №62" (в сторону города). Фото предоставлено очевидцами «КП».

По информации пресс-службы администрации города, нужно понимать, о каких конкретно остановочных комплексах идет речь. В ведомстве объяснили, что часть остановок находится на содержании у управ округов, часть – у департамента дорожной инфраструктуры и транспорта.

Остановка "Казачьи луга". Фото предоставлено очевидцами «КП».

Остановка "Казачьи луга". Фото предоставлено очевидцами «КП».

– Если у вас есть конкретные замечания, то мы рады будем помочь и отработать их. Свои сообщения вы можете направлять нам на портал «Тюмень – наш дом» в категорию «Остановки общественного транспорта / На остановочном павильоне присутствуют загрязнения», – сообщили в администрации.

В ведомстве также дали ответы, когда будет убран мусор на той или иной остановке, однако местных жителей не устроило, что уборку надо ждать несколько дней.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменцы жалуются на огромные скопления мусора в баках возле жилых домов. Емкости ломятся от пакетов, мешки с отходами приходится ставить на землю, ведь места в мусорных контейнерах попросту нет. Со слов жильцов, в последнем месяце такое положение дел стало нормой, а решить проблему возможно только после звонка с жалобами.

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