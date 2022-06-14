«Такое чувство, что урны вообще перестали очищать»: тюменцы массово жалуются на мусор на остановках

Тюменцы массово жалуются на мусор на остановках. Фото: Предоставлено очевидцами «КП»

Тюменцы массово жалуются на мусор на остановках. Они пишут об этом в социальных сетях, несколько фотографий прислали в офис «Комсомолки». Горожане утверждают, что раньше такой аховой ситуации не было, и недоумевают, что же произошло: неужели мы стали мусорить больше?

Остановка "Травматология". Фото предоставлено очевидцами «КП».

«Скажите, пожалуйста, кто у нас отвечает за уборку остановочных комплексов? Везде мусора очень много. Уж очень грустно и тоскливо смотреть, как лучший город плохо убирается. Ладно зимой снег тяжело убирать. Но тут же можно как-то наладить процесс уборки», – пишет одна из горожанок в местной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Остановка "Детский сад №62". Фото предоставлено очевидцами «КП».

С ней соглашаются другие: «На остановке «Улица Харьковская» вообще нет урны, мусор просто бросают вокруг. Я писала обращение еще в январе. Ничего не изменилось по сей день»; «Дело даже не в том, что люди свиньи и не выбрасывают мусор в урны! Вовсе нет! Речь как раз о том, что урны через верх заполнены и уже высыпается мусор рядом. Остановка «ДК Строитель» – ежедневно горы мусора именно около мусорок! Такое чувство, что их вообще перестали очищать. Да и многие остановки в таком состоянии».

Остановка "Детский сад №62" (в сторону города). Фото предоставлено очевидцами «КП».

По информации пресс-службы администрации города, нужно понимать, о каких конкретно остановочных комплексах идет речь. В ведомстве объяснили, что часть остановок находится на содержании у управ округов, часть – у департамента дорожной инфраструктуры и транспорта.

Остановка "Казачьи луга". Фото предоставлено очевидцами «КП».

– Если у вас есть конкретные замечания, то мы рады будем помочь и отработать их. Свои сообщения вы можете направлять нам на портал «Тюмень – наш дом» в категорию «Остановки общественного транспорта / На остановочном павильоне присутствуют загрязнения», – сообщили в администрации.

В ведомстве также дали ответы, когда будет убран мусор на той или иной остановке, однако местных жителей не устроило, что уборку надо ждать несколько дней.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменцы жалуются на огромные скопления мусора в баках возле жилых домов. Емкости ломятся от пакетов, мешки с отходами приходится ставить на землю, ведь места в мусорных контейнерах попросту нет. Со слов жильцов, в последнем месяце такое положение дел стало нормой, а решить проблему возможно только после звонка с жалобами.