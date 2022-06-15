В Тюмени началась «зима»: тополиный пух заполонил город. Фото - Анна Подвысоцкая.

В Тюмень пришла настоящая… зима! Но не климатическая. Дело в том, что улицы города заполонил тополиный пух. Поджигать его опасно, предупреждают в департаменте безопасности жизнедеятельности.

– Не задумываясь о последствиях, ради баловства это могут сделать дети. Причём из-за высокой скорости горения они могут получить серьезные термические ожоги. Если вы стали свидетелем такого баловства, не проходите мимо! Объясните, что поджигать пух нельзя. Тем самым вы можете предотвратить трагедию, – отметили в ведомстве.

А в местном управлении Роспотребнадзора объяснили, как бороться с «пуховой аллергией».

– Как можно реже выходите на улицу, особенно в сухую, жаркую и ветреную погоду, когда пуха в воздухе больше всего. При высокой влажности, вскоре после дождя пуха в воздухе почти не бывает. Регулярно делайте тщательную влажную уборку: ежедневно, если пуха очень много, то 2 – 3 раза в день, – рассказали сотрудники ведомства.

Кроме того, нужно постараться не допускать попадания пуха в помещения, где вы долго находитесь: в квартиру, в офис, в салон машины. Для этого старайтесь как можно реже открывать окна, повесьте на них мелкую москитную сетку или марлю, смоченную водой.