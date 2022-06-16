Под Тюменью совершил жесткую посадку частный самолет. Фото - Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

В Тюменской области проводится проверка по факту авиационного инцидента с легкомоторным самолетом. Летательный аппарат совершил жесткую посадку близ города Ялуторовска.

Фото - Уральская транспортная прокуратура.

– По предварительной информации, ЧП произошло сегодня в 7.45 в пяти километрах от аэродрома. В момент инцидента на борту частного самолета находился один человек. Пилот получил травмы, его госпитализировали в больницу, – рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

В настоящее время сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства происшествия, на место выехал следователь. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Меж тем, по сообщению представителей Уральской транспортной прокуратуры, с целью координации действий правоохранительных органов на место крушения самолёта выехал тюменский транспортный прокурор. Тюменской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

Прокомментировали ситуацию и в Главном управлении МЧС по Тюменской области. В пресс-службе ведомства сообщили, что им поступило сообщение о падении воздушного судна, вылетевшего с аэродрома «Пустошкино», в 9.37. На место падения отправились 2 единицы техники и 7 человек спасателей. Сотрудники МЧС вытащили пилота из корпуса самолета и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

Ранее «Комсомольской правды» – Тюмень» писала, что по факту жесткой посадки самолета-амфибии под Тюменью возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба». Местные следователи обещают разобраться в произошедшем.

По версии следствия, 28 мая около пяти часов вечера на водную гладь озера Мергень в Ишимском районе совершил жёсткую посадку самолёт СК-12 «Орион». На его борту находились два человека. Оба мужчины получили телесные повреждения, а воздушное судно полностью разрушилось.