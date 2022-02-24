В Тюмени судебные приставы разыскивают 4 детей. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени судебные приставы разыскивают 4 детей. Несовершеннолетние объявлены в розыск в рамках исполнительных производств о передаче ребенка и об определении порядка общения с детьми.

– Эти дети находятся с должниками, если быть точными, с одним из родителей, которые уклоняются от выполнения наложенных судом обязательств. Сотрудники межрайонного отделения по розыску должников и их имущества осуществляют полный комплекс исполнительно-разыскных мероприятий, – сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

Из информации, размещенной на сайте ведомства, следует, что разыскиваемые дети – 2009, 2011 и 2016 годов рождения. Среди них – брат и сестра.

Отметим, что родителю, который скрывается сам и прячет ребенка, грозит административный штраф. К тому же они и вовсе могут лишиться родительских прав. В управлении пояснили, что такая ситуация может сложиться после развода, когда один из родителей скрывается вместе со своим чадом.

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На телеканале «Россия 1» выходил специальный выпуск программы «Прямой эфир». Редакция Андрея Малахова приезжала в Тюмень и провела независимое специальное расследование о ситуации с поисками исчезнувших детей.