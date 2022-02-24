Тюмень приостанавливает авиасообщение с югом России. Фото: Вадим Бегун

Тюмень приостанавливает авиасообщение с югом России. Официальное заявление сделало Федеральное агентство воздушного транспорта.

– С 24 февраля полёты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены. Приостановлена работа аэропортов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь. Это произошло из-за осложнения обстановки вокруг ситуации на Украине, – заявили в ведомстве.

Там пояснили, что авиационные власти России настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети.

– Аэропорт Рощино работает в штатном режиме, все изменения по рейсам будут отображаться на онлайн-табло, на официальном сайте аэропорта, а также на сайтах авиакомпаний, – сообщили в тюменской воздушной гавани.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тобольский аэропорт Ремезов принял первый регулярный рейс из Москвы. Утром 16 октября в городе приземлился самолет авиакомпании «Победа», на борту которого находились 128 человек. А спустя несколько часов, в шесть утра, судно вылетело обратно в столицу со 124 пассажирами.

– Наконец начал работать наш долгожданный и желанный аэропорт. Эмоции переполняют. Было желание стать первым пассажиром, протестировать первый рейс лично. Тем более что удобное расписание до Москвы, можно не в ущерб работе слетать в столицу на выходные, – сообщил глава города Максим Афанасьев.