Тобольский аэропорт принял первый регулярный рейс из Москвы

Фото: "Аэропорты Регионов"

Тобольский аэропорт «Ремезов» принял первый регулярный рейс из Москвы. Утром, 16 октября, в городе приземлился самолет авиакомпании победа, на борту которого находились 128 человек. А спустя несколько часов, в 06:00 утра, судно вылетело обратно в столицу со 124 пассажирами.

- Наконец начал работать наш долгожданный и желанный аэропорт. Эмоции переполняют. Было желание стать первым пассажиром, протестировать первый рейс лично. Тем более, удобное расписание до Москвы, можно не в ущерб работе слетать в столицу на выходные, - сообщил глава города Максим Афанасьев.

Напоминаем, что тобольский аэропорт построен при участии нефтегазохимического холдинга «СИБУР» и правительства Тюменской областью. Он имеет взлетно-посадочную полосу длинной 2 километра 400 метров и способен принимать воздушные суда типа SSJ-100, Boeing-737, Airbus A320/321. Пропускная способность аэропорта составляет до 380 человек в час.