Двое пострадавших при взрыве газа в Тюмени находятся в реанимации. Фото: Ольга Крыльцова

Стало известно о состоянии пятерых мужчин, которые сильно пострадали при взрыве газа в гараже в Тюмени. После инцидента прибывшие на место сотрудники скорой медицинской помощи увезли горожан в областную клиническую больницу № 1 и ОКБ № 2.

– Троим пациентам оказывается помощь в условиях ожогового отделения ОКБ № 1. У них комбинированное повреждение дыхательных путей и ожоги. Врачи оценивают их состояние как стабильное, средней степени тяжести, – рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

По информации ведомства, еще двое пациентов, доставленные в больницу, находятся в условиях анестезиологии-реанимации ОКБ № 2 по поводу тяжелых комбинированных травм. У них спинальные травмы, ожоги и ушибы грудной клетки. У одного из них к тому же черепно-мозговая травма.

Кстати, для координации работы правоохранительных органов на место выезжал заместитель прокурора Ленинского округа Тюмени. Как проинформировали в пресс-службе региональной прокуратуры, по данному факту проводятся процессуальные проверки, в ходе которых будут установлены все обстоятельства происшествия. Прокурор области взял на контроль проведение проверок и привлечение виновных лиц к ответственности.

Напомним, что инцидент произошел вечером 9 февраля в частном гараже на улице Малышева в областной столице. Во время демонтажа на автомобиле разгерметизировалось газовое оборудование, из-за чего гараж загорелся и частично обрушился. По данным ГУ МЧС по Тюменской области, вызов на пульт диспетчера поступил в 21.04. Горел гараж на площади 6х10 метров.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что стали известны подробности ЧП на улице Павла Шарова в Тюмени. Хозяин квартиры, в которой произошел взрыв, вызвал специалистов, чтобы наладить работу газового котла. Очевидцы сообщают, что у владельца квартиры отключился газовый котел. На вызов прибыли три человека. При подключении котла прогремел взрыв. Один из газовщиков погиб. Пострадал и сам владелец квартиры. Ударной волной выбило окна на трех этажах дома.