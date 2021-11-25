Экс-сотрудника СК, устроившего смертельное ДТП в Тюмени, отправили в СИЗО до 23 января 2022 года

Экс-сотрудника СК, устроившего смертельное ДТП в Тюмени, отправили в СИЗО до 25 января 2022 года. Фото - Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В Тюмени Ленинский районный суд постановил отправить на два месяца в следственный изолятор 34-летнего майора СК Павла Шадрина, который в ночь с 23 на 24 ноября на высокой скорости врезался в дорожных рабочих, их тела пришлось собирать по частям. Таким образом, силовик встретит новый год – 2022 в СИЗО и останется там как минимум до 23 января.

– Мужчину обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Водитель находился в состоянии опьянения. Согласно статье, инкриминируемой ему, Шадрину грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, – сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что расследованием уголовного дела в отношении Шадрина, займутся следователи Главного следственного управления СК России. Такое поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

В ведомстве отметили, что специалистам поручено установить все обстоятельства этого ДТП, после чего они дадут всестороннюю и принципиальную правовую оценку действиям виновника аварии.