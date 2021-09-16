«Ощущения непередаваемые». Житель Тюмени ночью столкнулся с огромной стаей бродячих собак

Житель Тюмени ночью столкнулся с огромной стаей бродячих собак. Фото: Вадим Бегун

Житель Тюмени Александр Ядрышников ночью столкнулся со стаей бродячих собак. Примерно в половине первого он со своей собакой прогуливался в районе дома №62 по улице 50 лет Октября, когда их окружили около двадцати животных, настроенных вовсе не дружелюбно.

«Ощущения непередаваемые, эмоции переполняют, слова подобрать до сих пор трудно. В своей жизни подобного никогда не встречал и никому не советую. Обошлось без травм, удалось отпугнуть. Настоятельно прошу ответственные органы обратить на ситуацию внимание, могут пострадать люди. К сожалению, фото и видео не прилагаю, было не до съёмок, но, думаю, такую стаю в городе не заметить невозможно», – пишет местный житель в социальных сетях.

В пресс-службе администрации города ему рассказали, как следует поступать в случае обнаружения безнадзорных животных: «Вы можете обратиться в МКУ «ЛесПаркХоз». Сообщение о необходимости проведения мероприятий по отлову безнадзорных домашних животных можно оставить в устной форме по телефону диспетчерской службы «ЛесПаркХоза» 50-04-22 (надо указать окрас, количество и прочую информацию), или направить на адрес электронной почты 479294@mail.ru». В ведомстве заверили, что они уже направили специалистам информацию от Ядрышникова.

Горожане бурно отреагировали на инцидент, написав около сотни комментариев. Так, одна из женщин – владелица немецкой овчарки – рассказала, что на них тоже нападала стая собак, состоящая из 5-6 особей: «Часто приходится разнимать драки. Даже я согласна с тем, что должен быть отлов агрессивных псов-бродяжек. Когда они сбиваются в стаю – это уже хищники, человек для них соперник, враг, отбиться очень трудно. Отлов – единственный способ».

На такое сообщение в администрации ответили, что всех отловленных животных доставляют в муниципальный приют на улицу Кедровую, 133.

– После завершения стерилизации, чипирования и мечения неснимаемыми бирками, карантинирования, а также при необходимости лечения, вакцинации и обработки от паразитов животных без владельцев выпускают на прежние места обитания. Исключение составляют собаки, которые проявили немотивированную агрессивность или включены в список потенциально опасных пород собак, - сообщили в ведомстве.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в областной столице уже более пяти лет лет существует программа по отлову, стерилизации и вакцинации безнадзорных животных, которую реализует МКУ «ЛесПаркХоз». Но сколько бы денег не тратили на отлов, количество животных на улицах города не уменьшается. Именно поэтому эффективность программы вызвала сомнения у некоторых депутатов и общественников.

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