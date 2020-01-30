2020-01-30T14:16:40+03:00
Происшествия

В Тюменской области оштрафовали хозяйку собаки, которая укусила девочку

Решение суда пока не вступило в законную силу
Вадим Бегун
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В Тюменской области оштрафовали хозяйку собаки, которая укусила девочку. Фото - pixabay.com.В Тюменской области оштрафовали хозяйку собаки, которая укусила девочку. Фото - pixabay.com.
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В Тюменском районе владелица собаки, укусившей девочку, заплатит крупную сумму. Выплаты добился отец малышки, который обратился за помощью в прокуратуру.

– Инцидент произошел на детской площадке в деревне Ушакова 25 сентября 2019 года. Пес породы джек-рассел-терьер без намордника укусил шестилетнюю девочку за ногу. В октябре его владелицу оштрафовали на две тысячи рублей за нарушение правил содержания домашних животных, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Отец девочки обратился в районную прокуратуру и попросил помочь взыскать моральный и материальный вред. В суд был направлен соответствующий иск. В итоге суд решил взыскать с ответчицы в пользу пострадавшей более 50 тысяч рублей. В эту сумму входят расходы на медицинскую помощь.

В ведомстве также добавили, что сейчас проводится проверка сообщения о том, что в поселке Боровский собака укусила девочку. По информации местного паблика, инцидент произошел в минувший понедельник, 27 января.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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