Тюменцу сделали пластику лица после нападения бойцовской собаки. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В приемное отделение тюменской ОКБ № 2 госпитализировали мужчину. Глубокие раны на щеках и челюсти ему нанесла бойцовская собака, образовавшийся дефект был порядка 10 сантиметров.

Просто ушить рану было нельзя – тогда бы заметные шрамы навсегда остались на лице молодого человека. Хирурги приняли решение сделать пластику местными тканями. Ее выполнили за счет смещения кожи, которая окружала дефект. Со временем об укусе будет напоминать лишь тонкий шрам.

В медучреждении напомнили, что помощь пациентам по части челюстно-лицевой хирургии в Тюмени оказывают только в областной клинической больнице № 2.

В областной клинической больнице № 2 Анна Соколовская, которая делал пластику мужчине, работает с ноября 2020 года в качестве штатного врача-стажера. В медицину пришла по зову сердца – благодаря маме, работающей акушером-гинекологом. После окончания Омского государственного медицинского университета Анна приехала в Тюмень по рекомендациям знакомых врачей.