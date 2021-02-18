«Конек-Горбунок» прискакал к тюменцам на день раньше официальной премьеры

"Конек Горбунок" 2021: премьера в Тюмени. Фото: Павел Храмов

Предпремьерный показ самого ожидаемого блокбастера года «Конек-Горбунок» прошел накануне вечером в кинотеатре «Киномакс» (ТРЦ «Кристалл»). Мамы с детьми, поклонники знаменитой ершовской сказки и просто любители хорошо провести время собрались в одном из залов кинотеатра, чтобы насладиться просмотром премьеры года.

Премьеру фильма ждали с большим нетерпением. Фото: Павел Храмов

– Мне кажется, в этом зале нет никого, кто бы не знал сказку «Конек-Горбунок», – обратился к зрителям перед показом секретарь ТРО партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Тюменской областной думы шестого созыва Андрей Артюхов. – Неудивительно, ведь эта сказка издана миллионными тиражами на тридцати языках мира. Для жителей Тюменской области это произведение – особенное, ведь ее автор Петр Ершов наш земляк. Мы гордимся этим фактом, и я надеюсь, что фильм повысит интерес к творчеству писателя и поспособствует развитию культуры и туризма в Тюменской области.

Андрей Артюхов напомнил, что в рамках партийного проекта «Путешествие в сказку» около Тюменского театра кукол установили памятник Петру Ершову, а чуть раньше – бронзовую фигурку Конька-Горбунка. Так что все, кто хочет с ними сфотографироваться, – добро пожаловать к площади перед кукольным театром!

Андрей Артюхов, Светлана Дульцына, Кирилл Харитонов на премьере в "Киномаксе". Фото: Павел Храмов

Как отметила директора департамента культуры Тюменской области Елены Майер, с момента написания «Конька-Горбунка» прошло почти два века, однако эта книга до сих пор остается актуальной. Подтверждение тому – создание одноименного фильма по мотивам сказки.

– Это действительно узнаваемый бренд Тюменской области, который любят и знаю не только у нас, но и далеко за пределами региона. Я надеюсь, что после просмотра «Конька-Горбунка» все узнают, откуда он родом, – сказала Елена Майер.

Зрители с удовольствием фоткались в Коньком-Горбунком. Фото: Павел Храмов

КСТАТИ

В разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды» – Тюмень» Андрей Артюхов напомнил о проекте, который через несколько лет реализуют в Тюменской области. Речь идет о создании парка развлечений под рабочим названием «Ершов-град».

– Пока сложно сказать, когда он появится, – говорит Андрей Викторович. – Бизнесмен, который планирует инвестировать в развлекательный комплекс, пока не афиширует своих планов. Это связано с вопросами развития коммуникаций – подведением газа, электричества и водоотведением. Проект уже есть, он замечательный, но это дело времени. Там обязательно будут три котла, где можно будет окунуться и «омолодиться», там будут кони, рыба-кит и другие развлечения для детей и взрослых. Это сделать не так уж и дорого, гораздо дороже провести газ.

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