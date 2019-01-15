Андрей Артюхов: тобольский Конек-Горбунок вполне может конкурировать с Дедом Морозом

СЕГОДНЯ 17:01 2019-01-15T17:05:17+03:00

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День рождения Конька-Горбунка может стать ежегодным праздником в Тюменской области. Его предлагается отмечать в октябре, в дни осенникх школьных каникул. На торжества будут приглашать гостей из разных регионов России и других стран.

С такой инициативой выступает Тюменское отделение партии «Единая Россия». Партийцы запускают в регионе масштабный проект «Путешествие в сказку Петра Ершова». Он станет частью федерального проекта «Культура малой Родины» и предусматривает создание новых туристических маршрутов. Все они будут посвящены известному автору знаменитой сказки «Конек-Горбунок», которой в 2019 году исполняется 185 лет.

Уже решено, что все проекты и мероприятия будут созданы и проходить в Тюмени, Ишиме, Тобольске и селе Ершово, где родился писатель. В Ишиме уже готов проект «Ершов Лэнда», в Тюмени - развлекательно-образовательный комплекс «Ершов-град» с конюшней, зоопарком и ремесленными мастерскими.

- Наполнение парка еще обсуждается, предложений много, будут выбраны самые лучшие, - сообщил секретарь Тюменского регионального отделения партии Андрей Артюхов.

Рассматривается возможность создания сайта на русском, английском и китайском для привлечения туристов со всего мира.

Решено также реконструировать в Ишиме музей Ершова. Из депутатского фонда облдумы выделено 3,7 млн рублей на подготовку проектной документации, в 2020 году в здании, которому уже более ста лет, пройдет ремонт.

В 2019 году Тюменский театр кукол отправится на гастроли по Тюменской области со спектаклем «Конек-горбунок». Первая поездка состоится в феврале в Голышманово и Ишим.

Мастер деревянного зодчества Святослав Шитов будет проводить мастер-классы по изготовлению деревянных игрушек по всему региону. Также пройдет конкурс на лучшего конька.

Совместно с Тюменским домом печати запланирован выпуск альбома детских рисунков. В него войдут лучшие работы конкурса «Путешествие в сказку Петра Ершова. Конек-Горбунок глазами юных художников». Запланирован фотоконкурс «Творческое наследие Петра Ершова».

- Проект позволит развивать семейный туризм, детское дополнительное образование, поддержать театры, развить народные промыслы, а значит поддержать малый и средний бизнес, - считает Артюхов.

Он отметил, что потребуется участие бизнес-сообщества. Предстоит составление турмаршрутов, создание сувениров, разработка символики для кондитерских изделий, напитков и другой продукции.

- Это лишь малая часть того, что войдет в проект. Надеюсь, он будет успешным и привлечет в Тюменскую область как туристов Югры, Ямала и близлежащих регионов, так и из других стран, - отметил Артюхов. - Великий Устюг посещают 300 тысяч человек в год, наш Конек-Горбунок вполне может конкурировать с Дедом Морозом.