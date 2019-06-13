10 сказочных кадров со съёмок блокбастера «Конёк-Горбунок» по сказке ишимского писателя Петра Ершова

В России продолжается работа над сказочным фэнтези-блокбастером «Конёк-Горбунок» по сказке ишимского писателя Петра Ершова. Съёмки картины завершились ещё летом прошлого года, а сейчас полным ходом ведётся монтажно-тонировочный период и работа над спецэффектами. Увидеть новую картину россияне смогут уже 5 марта 2020 года, а пока посмотрим фотографии со съёмок, которые мы вам ещё не показывали.

Иван. Фото: кинокомпания СТВ

Грим на лицах актёров. Фото: кинокомпания СТВ

Царь-девица (Паулина Андреева). Фото: кинокомпания СТВ

Воевода, Царь и Спальник. Фото: кинокомпания СТВ

Царь-девица и Царь. Фото: кинокомпания СТВ

Иван (Антон Шагин). Фото: кинокомпания СТВ

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», съёмки фильма прошли в павильоне под Санкт-Петербургом, где построили отдельные декорации. Картина снимается при поддержке Фонда кино. В ролях: Антон Шагин, Михаил Ефремов, Ян Цапник, Ляйсан Утяшева, Паулина Андреева, Олег Тактаров и др. Режиссёром выступил Олег Погодин.

Отметим, что сказку ишимский писатель написал ещё в студенческие годы в III томе литературного журнала «Библиотека для чтения». «Конёк-Горбунок» стал поистине литературной жемчужиной того времени, и отдельной книжкой вышел в 1834 году. Сказка выдержала семь переизданий, четвёртое из которых Ершов сильно переработал. Филологи и учёные до сих пор спорят о том, чьему перу принадлежит история: Ершову или Пушкину, который читал «Конька-Горбунка» ещё в рукописи.

Концепт-Арт. Фото: Кинокомпания СТВ

Иван и Конёк-Горбунок, концепт-арт. Фото: Кинокомпания СТВ

Чудо-Юдо-Рыба-Кит. Фото: Кинокомпания СТВ

Жар-Птица. Фото: Кинокомпания СТВ

КСТАТИ

«Конёк-Горбунок» для всего мира и Тюменской области в частности – без преувеличения, культурное достояние. В октябре 2019 года исполнится 185 лет со дня выхода первого издания сказки, которая переведена на десятки языков мира. Благодаря невероятной популярности, в регионе принято решение запустить партийный проект «Путешествие в сказку Петра Ершова «Конёк-Горбунок», который станет частью федерального проекта «Культура малой Родины». Благодаря проекту в Тюменской области будет развиваться семейный туризм, детское дополнительное образование, народные промыслы, а значит – и малый и средний бизнес.

Планируется, что реализация проекта будет проходить в Тюмени, Тобольске, Ишиме и селе Ершово, на родине писателя. В Ишиме уже разработан проект «Ершов Лэнд», а в Тюмени появится развлекательно-образовательный комплекс «Ершов-град» – развлекательно-образовательный комплекс, в котором откроется конюшня, будет работать зоопарк и появятся ремесленные мастерские.