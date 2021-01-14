В период аномальных холодов каждый автомобилист искренне переживает за свою «ласточку», ведь сибирские морозы гораздо крепче заморозков в других регионах. Правильно обслуживаемым аккумулятором в таких вопросах ограничиться не получится. Корреспондент «Комсомольской правды» – Тюмень» узнал у профессиональных водителей, как не заморозить «железного друга» в студеные морозы.Каждому сибирскому водителю известно: любишь зимой в теплой машине ездить, люби и машину утеплять. Иван Шумейко, водитель со стажем в условиях работы на Крайнем Севере, рассказал, как не дать замерзнуть машине.– Перед зимним сезоном нужно обслужить аккумулятор и утеплить автомобиль. Например, накрыть двигатель. Если вы утеплили машину правильно, то она будет оставаться теплой гораздо дольше, – подчеркнул Иван. – О подогреве двигателя нужно позаботиться в первую очередь.Утеплить двигатель можно специальным автоодеялом или другим подходящим материалом. Помимо перечисленных процедур, не стоит забывать про антифриз. Он не должен замерзать до определенной температуры.Как всем хорошо известно, прогресс не стоит на месте. На смену опасным электрокотлам пришли автономные подогреватели машины, которые позволяют прогреть салон или двигатель.Главное, что должен помнить каждый водитель: не нужно мучить машину и до последнего пытаться ее завести, если она все-таки замерзла. Так вы посадите аккумулятор и можете повредить стартер. Важно найти причину, почему машина не заводится.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТюменцам советуют заводить авто в морозы правильноРассказываем, как и почему нельзя поливать двигатель кипятком (подробнее)Куда звонить в Тюмени, если машина заглохла на морозеИ во сколько это обойдется (подробнее)Отогрев авто в Тюмени: где и почём отогреть автомобиль в ТюмениПришли морозы, а с ними и проблемы автолюбителей (подробнее)Отогрев авто в Тюмени: куда обратиться и сколько это стоитПубликуем обзор предприятий, которые помогут отогреть ваш автомобиль (подробнее)