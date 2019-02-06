2019-02-06T14:15:45+03:00
Авто

Отогрев авто в Тюмени: куда обратиться и сколько это стоит

Публикуем обзор предприятий, которые помогут отогреть ваш автомобиль
Алексей КОСЕНЧУК
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Отогрев авто в Тюмени: куда обратиться и сколько это стоитОтогрев авто в Тюмени: куда обратиться и сколько это стоитФото: Татьяна Коркина
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Февраль 2019 года принёс в Тюмень аномальные морозы, а с вместе сними – и массу заявок на обогрев автомобиля. Специалисты отмечают, что, несмотря на имеющуюся возможность самостоятельно запустить автомобиль, лучше всего сразу обращаться к работникам СТО и в службы обогрева. Это поможет сохранить способность автомобиля служить своему владельцу на долгие годы. «Комсомольская правда – Тюмень» подготовила небольшой обзор тюменских служб обогрева, которые помогут вам быстро и недорого запустить ваш автомобиль.

ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Специалисты предприятия «Отогрев-сервис» (ул. Республики, 81) обещают отогреть ваш автомобиль даже при самых низких температурах воздуха (как сейчас, например) при помощи надёжного, функционального оборудования. Сначала сотрудники предприятия проводят диагностику и определяют причину невозможности запустить автомобиль, а затем для каждого случая выбирают оптимальное решение.

Среди услуг, которые предоставляет предприятие: размораживание примерзших замков, дверей и багажников авто; прокаливание свечей заживания, которые были залиты; подразядку аккумулятора; отогрев автомобильного двигателя при помощи тепловой пушки; отогрев выхлопной системы автомобиля; отогрев системы тормозов; запуск автомобильного двигателя при помощи специального пускового устройства. Выезд осуществляется по всей Тюменской области.

Стоимость отогрева: от 1000 рублей – легковой автомобиль, от 1500 рублей – внедорожник, от 1800 рублей – грузовой автомобиль или автобус.

СТОПРОЦЕНТНЫЙ ЗАПУСК

Ещё одно предприятие, которое специализируется на отогреве авто в Тюмени, – «Avtogrelka72» (ул. Таймырская, 72). За пять лет работы на рынке фирма отогрела (по их словам) почти 300 автомобилей, причём при прогреве сотрудники берегут авто от всяческих повреждений. При технически исправном автомобиле специалисты фирмы гарантируют стопроцентный запуск вашего заглохшего четырёхколёсного друга.

Отогрев производится специальным оборудованием, которое защищает автомобиль во время прогрева от воспламенений. Фирма предоставляет такие услуги, как, собственно, сам отогрев, сушка свечей и цилиндров, отогрев замков и дверей, обогрев выхлопной системы, зарядка аккумулятора, прикуривание автомобиля, буксировка, одновременный отогрев сразу нескольких грузовых автомобилей. Кроме того, специалисты смогут дать консультацию, как в следующий раз не попасть в такую ситуацию.

Стоимость: от 700 рублей – прикуривание авто, замена аккумулятора, подвоз топлива, от 900 рублей – отогрев легкового авто, от 1500 рублей – отогрев джипов, от 3000 рублей – отогрев грузовых авто весом от 3,5 тонн, от 1300 рублей – отогрев тормозных дисков.

ВСЁ СДЕЛАЮТ САМИ

Третья по счёту служба по отогреву авто – «АвтоДоктор». Как рассказали на самом предприятии, автомеханики устраняют все причины прямо на месте стоянки вашего автомобиля. Во время отогрева вашей машинёшки вы можете даже не находиться рядом с авто, а где-нибудь погулять или заняться полезным делом. Специалисты приедут со всем необходимым и всё сделают сами.

Как и остальные службы, механики смогут проконсультировать вас по вопросам обслуживания автомобиля, чтобы в следующий раз не попасть в «холодную» переделку. Правда, цены у специалистов – не самые дешёвые, по сравнению с предыдущими фирмами.

Стоимость: от 2000 рублей – отогрев легкового авто, от 2500 рублей – отогрев внедорожника, от 3000 рублей – отогрев грузового автомобиля до 3 тонн, от 5000 рублей – отогрев грузовика выше 5 тонн.

Где и почём отогреть машину в Тюмени? Фото: Татьяна Коркина

Где и почём отогреть машину в Тюмени?Фото: Татьяна Коркина

БОЛЬШОЙ ОПЫТ

Ещё один сервис для отогрева автомобилей предоставляет компания «Автотехпомощь» (ул. Республики, 62). Здесь рассказали, что чаще всего к ним обращаются владельцы легковушек, поэтому могут исправить практически все зимние неисправности автомобиля.

- Когда в 2010 году мы впервые предложили в Тюмени отогрев авто, многие владельцы скептически отнеслись к нашему предложению завести машину на месте в любой мороз. Но наш опыт и знание устройства современного автомобиля, позволяет уверенно производить запуск двигателя, - рассказывают на предприятии. – В нашем багаже большой опыт со многими моделями автомобилей BMW, Mercedes, VW, Toyota, Subaru, Nissan, Mazda, Citroen, Peugeot, Ford, Лада, ГАЗ и других марок.

Чтобы подать заявку на отогрев легкового автомобиля, нужно назвать марку и модель автомобиля, адрес, где находится автомобиль. Через полчаса дежурная бригада по отогреву будет на месте.

Стоимость: от 1000 рублей – прикуривание автомобиля, от 1200 рублей – запуск двигателя, от 1500 рублей – отогрев автомобиля, от 1400 рублей – устранение неисправности в пути.

А ЕСЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНО?

Если по каким-то причинам нет возможности вызвать специалистов, можно попытаться отогреть авто самостоятельно – при помощи внешнего аккумулятора. Правда, если операция пройдет неудачно, придется выкрутить, просушить и прокалить свечи.

- Одинокому водителю для запуска двигателя могут помочь «совдеповские» прикуриватели, при возможности привлечь уже прогретое и заведённое авто. Еще можно завести двигателя с помощью тросов, - рассказали «Комсомольской правде – Тюмень» в одном из автомобильных дилерских компаний города.

Опытные водители вспомнят старые, но нужные одеяла, и посоветуют оставлять машину на ночь в гараже. Если его нет, то можно арендовать. В среднем расценки в Тюмени колеблются от 2000 (простой железный) до 10000 (отапливаемый, под охраной) рублей. Гараж в кооперативе обойдется в 3000-5000 рублей.

Для сохранности авто можно арендовать гараж Фото: Татьяна Коркина

Для сохранности авто можно арендовать гаражФото: Татьяна Коркина

КСТАТИ

Как сообщили в пресс-службе сервиса объявлений «Юла», с приходом сильных морозов в Тюмени резко увеличилось количество предложений услуг прикурить аккумулятор машины или отогреть авто. Услуга пользуется большой популярностью: поисковые запросы «отогрев авто» за последнюю неделю увеличились на Юле в 6 раз. Сейчас таких предложений в Тюмени на Юле несколько десятков.

Цены на услугу варьируются от 500 рублей до 2500 рублей. Средняя стоимость услуги отогрева автомобиля в городе составила 830 рублей. По сравнению с другими регионами, это в 1,8 раза выше, чем в Екатеринбурге (450 рублей) и на 13% выше — чем в Иркутске (720 рублей).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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