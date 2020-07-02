В Тюмени заведующая больницы в ответ на жалобу заявила, что «дозвонилась» до умершей пациентки

Западно-Сибирский медицинский центр ФМБА России (в народе - Больница Водников) оказался в центре очередного скандала. На этот раз его «главной героиней» стала заведующая поликлиники Елена Степанова, которая сумела дозвониться «на тот свет» до умершей пациентки.

Врач Елена Степанова, дозвонившаяся до того света. Фото: Западно-Сибирский медицинский центр ФМБА России

Удивительную находчивость местного врача осветил в социальных сетях местный житель Вячеслав Смирнов. К публикации мужчина приложил копию отписки, которую он получил от представителей больницы в ответ на свою жалобу.

- Я жаловался на эту больницу из-за некачественного лечения матери, а в результате получил ответ, который меня шокировал, - рассказывает Вячеслав.

Официальный ответ звучал так: якобы заведующая поликлиникой Елена Степанова уже связалась с пациенткой, которая оказалась «вполне довольной лечением». Может быть, и так, да мать Вячеслава давно умерла, и при всём желании не смогла бы ей ответить.

- Я поразился тому, что заведующая смогла дозвониться на тот свет. Тут мы видим, как заведующая сделала все, чтобы прикрыть свою пятую точку, но просчиталась, – рассказывает тюменец.

Фото - Вячеслав Смирнов.

В этой же бумаге отмечается, что медицинскую помощь пациентке «оказывают в полном объёме, фактов неоказания медицинской помощи и нарушений правил не выявлено».

Пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина заявила, что учреждение не находится в ведомстве департамента, поэтому они сделали запрос непосредственно в оскандалившуюся больницу.

– Инициировать проверку качества оказания медпомощи, а также дальнейших ответов, которые были предоставлены от учреждения, может Росздравнадзор. Сообщение мужчины в рабочем порядке передала главному врачу учреждения, – уточнила она.

Ответ от Ларисы Боярской, главврача больницы Водников, не заставил себя ждать. Женщина рассказала, что это обращение уже рассмотрели на уровне Министерства здравоохранения России с привлечением всех надзорно-контрольных органов. Если станет известно, что врач всех обманула, то Степанову ждёт «несладкая» жизнь.

– Если заведующая поликлиники представила заведомо фальсифицированные сведения, применим к ней самые жесткие меры. После публикации мы начали служебное расследование, – сообщила Боярская.

Больница не в первый раз оказывается в центре скандала. Фото: Западно-Сибирский медицинский центр ФМБА России

Отметим, что это уже далеко не первый скандал, связанный с медицинским центром. Так, в августе 2019 года сотрудники больницы отказались принять пациентку, у которой начался отек Квинке, потому что их рабочий день заканчивался через пять минут. На требования тюменца принять больную, так как их рабочие сутки ещё длятся, врачи вступили с ним в перепалку, во время которой их смена завершилась. Жителю Тюмени ничего не оставалось, как увезти больную в другую больницу, где ей была оказана вся необходимая помощь.

Еще один случай из этой же серии: жительница областного центра Елена Секисова почувствовала себя плохо, у нее началась одышка. Скорая доставила женщину в больницу водников. Дежурный врач тогда приняла больную, разместила ее в платной палате, так как мест в обычных не было, однако вместо лечения посоветовала пациентке лежать правильно. На следующий день Елена умерла.

Неприятные истории случались с врачами клиники и ранее. Так, в 2017 году «засветилась» поликлиника медучреждения, в которой недовольным пациентам посоветовали «закрыть рот» и не приходить к врачам.

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