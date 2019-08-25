«Больница смертников»: в Тюмени врачи отказались помогать задыхающейся девушке, потому что у них заканчивалась смена

- Что вы пришли? У меня до конца дежурства осталось всего пять минут, а её нужно под капельницу и наблюдать часа два, - так заявили медики из больницы Водников тюменцу, который привёз девушку в тяжёлом состоянии.

Перепалка с врачами длилась несколько минут, и, как оказалось, помощь больной пришлось искать в другом медучреждении.

До конца смены пять минут

Кадры шокирующих разборок с тюменскими врачами оказались на канале «Ютуб» (видео прилагается). Корреспонденту «Комсомольской правды-Тюмени» удалось узнать, что скандал произошёл сегодня утром в больнице Водников.

Врачи отказались принять пациентку, у которой начался отек Квинке, потому что их рабочий день заканчивался через пять минут.

- Кто капать то её будет? – спрашивают дежурные врачи у взволнованного тюменца. Вы думаете головой, везёте её с отёком Квинке? – продолжают эскулапы.

На требования тюменца принять больную, так как их рабочие сутки ещё длятся, врачи вступили с ним в перепалку, во время которой их смена завершилась.

Жителю Тюмени ничего не оставалось, как увезти больную в областную клиническую больницу №1, где ей была оказана вся необходимая помощь.

Случай рассмотрят детально

Между тем, в департаменте здравоохранения региона о «работоспособности» их подопечных тут же узнали и прокомментировали ситуацию.

- Случай беспрецедентный, недопустимый. Больница Водников находится в федеральном подчинении, однако в рамках ОМС оказывает медицинскую помощь жителям Тюмени и Тюменского района. Ранее таких грубых нарушений в деятельности этого медицинского учреждения не отмечалось. В целях недопущения подобных ситуаций в будущем случай будет детально рассмотрен, а к медицинским работникам будут применены строгие меры взыскания. Отметим, что пациентка в кратчайший срок была доставлена в ОКБ 1, где ей была оказана вся необходимая медицинская помощь. В настоящий момент ее состояние оценивается как удовлетворительное. Пациентка направлена на амбулаторное лечение по месту жительства, - заявила и.о. пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области Анастасия Дембицкая.

Отметим, что болезнь под названием отек Квинке или ангионевротический отек – это аллергическая реакция организма. Характеризуется выраженным, быстрым отеком слизистой, кожи и подкожной клетчатки. ... Очень часто ангионевротическому отеку или отеку Квинке, сопутствует аллергическая крапивница. То есть девушка могла попросту задохнуться из-за халатности медиков.

Правоохранительные органы проверят факт отказа врачей в помощи тюменке. Об этом заявили в следственном управлении следственного комитета по Тюменской области.

Ведомством начата доследственная проверка по сообщению СМИ о том, что в одном из медицинских центров города Тюмени не оказали медицинскую помощь пациенте с отеком легких.

- В информации СМИ указано, что утром 25 августа 2019 года жительнице города Тюмени стало плохо, у нее началась сильная аллергическая реакция, медики скорой помощи сделали ей укол и отвезли в больницу. Там девушку не приняли, сославшись на окончание смены. После чего, пациентка была доставлена в Областную больницу на ул. Котовского. В настоящее время следователи регионального СКР выехали на место происшествия в указанную больницу, где изымают необходимую документацию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - заявили в пресс-службе СУ СК по Тюменской области.

Тюменцы прозвали больницу Водников больницей смертников

Тем временем в соцсетях тюменцы бурно обсуждают скандальную больницу и её персонал. Горожане уверяют, что хамское отношение и безразличие персонала Водников давно никого не удивляет. Скандалы сотрясают часто именно это медучреждение.

- Это не больница, это - кунцкамера, вы этот вопрос передайте на контроль Инне Борисовне, и пусть эту сволочь уволят: у неё ещё пять минут рабочего времени, поступает пациент с таким случаем, и она видите ли уже домой собралась. Это не врач, это отброс данной профессии, - эмоционирует Сергей.

- Увольнять без выходного пособия нужно таких сотрудников. Чтоб в будущем не думали, что они бессмертные. Без права пожизненно занимать мед.должности. И начальству по шапке настучать, за плохой инструктаж сотрудников. Пять минут им до конца смены осталось, - добавляет Наталья.

- Это самая скандальная в Тюмени больница. Те, что принадлежат области, намного лучше экипированы и лучше работают. А этим никто не указ. Больницу Водников не зря давно называют больницей смертников, - добавляет ещё один комментатор. Все негативные высказывания поддержали лайками сотни горожан.