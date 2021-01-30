Павел Астахов призвал «не промывать мозг» детям, привлекая их к участию в несанкционированных митингах

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Известный адвокат Павел Астахов резко осудил призывы к участию детей в несанкционированных митингах и акциях. Своим мнением экс-ведущий программы «Час суда» поделился в программе «Вечерний хештег» телеканала «Тюменское время». Астахов напомнил, что за призывы к участию в несанкционированных акциях придется ответить по закону.

По его словам, человек, который занимается политикой и ставит перед собой политические цели, должен пользоваться только законными способами.

– Не надо «промывать мозг» несовершеннолетним, использовать их. Вы сегодня сигарету и бокал вина не покажете, не снабдив это предупреждением о вреде для здоровья. А когда вы призываете детей на митинги, вы должны внизу написать «это незаконно», потому что это незаконная акция, – отметил Павел Астахов.

Он подчеркнул, что участие в несанкционированных акциях таит опасность для детей, ведь ребенок не может один, без присмотра, находиться в месте скопления людей.

– Это неправомерно, потому что несовершеннолетние не имеют права участвовать в таких мероприятиях, – говорит адвокат.

Как уже сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», ранее с предупреждениями об участие в несанкционированных митингах выступили прокуратура Тюменской области и полиция.