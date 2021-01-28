Тюменцев просят не участвовать в несанкционированных акциях. Скриншот из видео.

Тюменцев просят не участвовать в несанкционированных акциях. В противном случае за это грозит предусмотренная законом ответственность.

По словам полицейских, в средствах массовой информации, интернете, а также социальных сетях распространяются призывы к участию в несанкционированных акциях. Стражи порядка официально предупредили, что за призывы, а также участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом. Попытки провести несогласованные публичные мероприятия, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку.

– Правоохранительные органы будут незамедлительно пресекать нарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения порядка. Правонарушители будут привлекаться к установленной законом ответственности. Просим не поддаваться на провокации, не принимать участие в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов, – заявил начальник отдела информации и общественных связей Управления МВД России по Тюменской области Антон Каморников.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что несанкционированный митинг, больше похожий на цирк шапито, в поддержку блогера Алексея Навального прошел в Тюмени. В числе участников незаконной акции (организаторы так и не удосужились официально получить разрешение властей на проведение) – молодежь, взрослые люди и подростки.

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