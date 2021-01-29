В Тюмени прокуратура полгода ищет работников фирмы-банкрота, чтобы раздать долги. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменская прокуратура продолжает искать бывших работников производственной фирмы «Барс», которую признали банкротом еще в мае 2016 года. Предприятие задолжало свыше трех миллионов рублей более чем 200 работникам.

Среди рабочих жители не только Тюменской области, но и ХМАО, Ямала, а также Курганской, Челябинской, Свердловской, Омской областей и Республики Башкортостан. Пока удалось найти 97 человек, им выплатили свыше 1,3 миллиона рублей.

– На сегодня задолженность по оплате труда составляет более 1,7 миллиона рублей перед 130 сотрудниками. У конкурсного управляющего есть деньги для ее погашения, – сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Бывшим работникам необходимо обратиться к конкурсному управляющему Копытову Александру Игоревичу по телефону 8-912-925-70-35, к помощнику конкурсного управляющего Стаховой Юлии Вильевне по телефону 8-904-494-61-56 либо в прокуратуру Центрального округа г. Тюмени по телефону 8 (3452) 58-21-98 (ежедневно с 9 до 18 часов).