2020-08-02T21:41:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 3 августа 2020: количество заражённых уменьшается, но расслабляться рано

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 3 августа 2020 года
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Коронавирус в Тюмени, последние новости на 3 августа 2020Коронавирус в Тюмени, последние новости на 3 августа 2020Фото: pixabay.com
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Пандемия коронавируса продолжается в Тюменской области. Вчера, 2 августа 2020 августа, в регионе зарегистрировано и лабораторно подтверждено 6019 случаев заражения ковидом, причём за последние сутки их количество увеличилось на 90 единиц. В числе вновь заболевших – трое детей.

А вчера мы рассказывали, кто больше всего заработал во время самоизоляции. Так, средняя зарплата в январе – мае этого года в Тюменской области составила 49 тысяч 19 рублей. Такую информацию приводит Тюменьстат в докладе по социально-экономическому развитию.

Коронавирус в Тюменской области. Фото: скриншот

Коронавирус в Тюменской области. Фото: скриншот

Не надо забывать, что в Тюмень вновь вернулась адская жара. В связи с этим главный санитарный врач Тюменской области Галина Шарухо предостерегла жителей от рисков заражения коронавирусом на пляжах. С 30-й недели после начала пандемии в регионе наблюдается пока еще хрупкая тенденция к снижению среднего числа заболевших и стабилизации ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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