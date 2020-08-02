Коронавирус в Тюмени, последние новости на 3 августа 2020: количество заражённых уменьшается, но расслабляться рано

Пандемия коронавируса продолжается в Тюменской области. Вчера, 2 августа 2020 августа, в регионе зарегистрировано и лабораторно подтверждено 6019 случаев заражения ковидом, причём за последние сутки их количество увеличилось на 90 единиц. В числе вновь заболевших – трое детей.

А вчера мы рассказывали, кто больше всего заработал во время самоизоляции. Так, средняя зарплата в январе – мае этого года в Тюменской области составила 49 тысяч 19 рублей. Такую информацию приводит Тюменьстат в докладе по социально-экономическому развитию.

Коронавирус в Тюменской области. Фото: скриншот

Не надо забывать, что в Тюмень вновь вернулась адская жара. В связи с этим главный санитарный врач Тюменской области Галина Шарухо предостерегла жителей от рисков заражения коронавирусом на пляжах. С 30-й недели после начала пандемии в регионе наблюдается пока еще хрупкая тенденция к снижению среднего числа заболевших и стабилизации ситуации.