2020-08-02T11:10:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 2 августа 2020 года увеличилось на 90 человек

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 2 августа 2020 года
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 2 августа 2020 года увеличилось на 90 человекЧисло заболевших коронавирусом в Тюменской области на 2 августа 2020 года увеличилось на 90 человекФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Тюменской области на 2 августа 2020 года подтверждено 90 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заражённых перевалило за 6 тысяч человек (если быть точнее – 6019). В числе заболевших - трое детей

За сутки 48 человек выздоровело (всего - 4864), 16 пациентов находятся на искусственной вентиляции лёгких. Под наблюдением находятся 1380 человек, 3498 - на перевахтовке, 13 человек размещены в обсерваторе.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 25 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Каждый житель Тюменской области «пошопился» за полгода на 126 тысяч рублей
Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 2 августа 2020 года увеличилось на 90 человек
В Тобольске девочек-подростков учат ответственно относиться к своему здоровью
Тюменские волонтёры кормят нуждающихся борщом, гороховым супом и овощами
Тоболяков научат управлять памятью
Стало известно, что и где отремонтируют в Тюменском районе
Юная тюменская циркачка получила президентскую стипендию
Погода в Тюмени на 2 августа: на Ильин день вернулась тридцатиградусная жара
Школа волонтеров «ProДобро» приглашает жителей Тюмени
Кто зарабатывал больше в период самоизоляции
Тюменскую молодежь приглашают в «Школу наставников»
Жители Тюмени стали производить больше мусора
Урбанистка из Тольятти расскажет тоболякам, как восстановить заброшенные общественные пространства
В Ишиме заработает онлайн-канал мультицентра «Моя территория»
В Тюменской области продолжается обучение для пожилых граждан
В Тюмени проходит сбор батареек
Тюменцам рассказали об опасности покупок овощей и фруктов на стихийных рынках
Грузовой автокросс пройдет в Тюмени
В Ишиме проходит бук-слэм «Книга на каникулах»
Выставочный зал в Тюмени начал работу в новом режиме
В Ялуторовске появится молодежная театральная студия
Погода на 1 августа в Тюмени: ждите дождя