2 Авг. 2020 2020-08-02T11:10:17+03:00

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 2 августа 2020 года увеличилось на 90 человек Фото: pixabay.com

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 2 августа 2020 года

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В Тюменской области на 2 августа 2020 года подтверждено 90 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заражённых перевалило за 6 тысяч человек (если быть точнее – 6019). В числе заболевших - трое детей

За сутки 48 человек выздоровело (всего - 4864), 16 пациентов находятся на искусственной вентиляции лёгких. Под наблюдением находятся 1380 человек, 3498 - на перевахтовке, 13 человек размещены в обсерваторе.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 25 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU