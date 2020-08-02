Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 2 августа 2020 года увеличилось на 90 человек
В Тюменской области на 2 августа 2020 года подтверждено 90 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заражённых перевалило за 6 тысяч человек (если быть точнее – 6019). В числе заболевших - трое детей
За сутки 48 человек выздоровело (всего - 4864), 16 пациентов находятся на искусственной вентиляции лёгких. Под наблюдением находятся 1380 человек, 3498 - на перевахтовке, 13 человек размещены в обсерваторе.
За весь период пандемии в Тюменской области скончались 25 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU