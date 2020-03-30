Тюменская порнозвезда рассказала, как заработала на дом в Москве за 30 миллионов рублей

Звезда фильмов для взрослых Лола Тейлор, или Любовь Бушуева, стала обладательницей особняка за 30 миллионов рублей в Подмосковье. Бывший библиотекарь из Ишима Люба очень гордится своей покупкой и поделилась тем, как смогла заработать на свою «крепость».

Недавно девушка вернулась из Италии и оказалась на карантине на 14 дней. Поездку за границу она не могла отменить, там Любе сделали операцию по подтяжке век, и теперь она влюблена в собственное отражение. По возвращении в Москву у актрисы фильмов для взрослых проявились ярко выраженные симптомы ОРВИ, а потому она оказалась в заточении. Гулять девушка может только по своему двору, а собак ей выгуливает специальная служба.

Бассейн в доме порнозвезды. Фото со страницы Любови Бушуевой во "ВКонтакте"

Чтобы не заскучать, Лола делится в соцсетях фотографиями и видео своего дома. На кадрах видно, что огромный особняк расположен в лесу. Его окружают высокие сосны. Двор точно хорошо знаком с ландшафтным дизайнером. Внутри здания с высоким каменным крыльцом несколько этажей: есть своя котельная, бассейн, несколько спален. Одну из комнат с большой двуспальной кроватью порнозвезда планирует сделать своим рабочим кабинетом. Что она имела в виду под этим, остается загадкой. Также в доме есть гостиная, столовая, большая кухня, прихожая и другие хозяйственные помещения.

Прохладными вечерами мадам может согреться у камина. Девушка рассказывает, что пока ни разу не ночевала одна в собственном доме, потому что ей страшно, но она обещала привыкнуть. Во время карантина Люба нашла себе занятие: еще до покупки она стала писать картины. Некоторые выходят очень даже ничего и уже пользуются спросом у поклонников.

В зеркале отражается картина Лолы на стене. Фото со страницы Любови Бушуевой во "ВКонтакте"

Раскрыла Лола и главный секрет – как она смогла заработать за несколько лет на шикарный автомобиль и большой дом под Москвой. Нет, не фильмами для взрослых.

– Доходы там куда скромнее, чем кажется. Я продолжаю сниматься в порно для поддержки имиджа, а всё, что у меня есть, заработано эскорт-услугами, – без стеснения говорит девушка.

На сегодня карантин у девушки уже закончился, и она может выйти за ворота и прогуляться в лесу. В Москву ехать она не планирует, ведь там объявлен режим самоизоляции для всех горожан.

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