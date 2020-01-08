«Спина болит»: тюменская порнозвезда Лола Тейлор рассказала об издержках профессии

Сексуальный библиотекарь Любовь Бушуева из города Ишима Тюменской области каждым сантиметром своего тела прекрасно известна любителям фильмов для взрослых под псевдонимом Лола Тейлор. Девушка стала известна не только благодаря «клубничке». Два года назад тюменская порнозвезда выпустила книгу, а недавно Люба-Лола снялась в документальном фильме Ирины Шихман «Спорная профессия».

А я ведь лучше могу!

Журналист и режиссер Ирина Шихман в фильме решила рассказать о жизни и работе российских порноактрис. Она выбрала девушек различных типажей, в том числе и полненьких, расспросила, откуда они приехали, зачем пришли в порноиндустрию, получают ли удовольствие во время съемок и есть ли у них комплексы. В числе приглашенных на участие в фильме была и Лола Тейлор.

Тюменская актриса рассказала о своем трудовом пути в порнофильмах и работе в эскорте. Девушка призналась, что уже два года не снимается в фильмах для взрослых. Точнее, снимается только для поддержания рейтинга – 2-3 раза в полгода.

– Соглашаюсь на ганг бенги (когда в съемках участвует одна женщина и несколько мужчин одновременно. – Прим. ред.). Много заработать на нем не выходит, но он хорошо поднимает мой рейтинг, – признается Тейлор.

Также девушка рассказала Ирине, зачем пришла в порнобизнес.

– У меня были свои планы; может быть, не хватало денег или еще как-то, но все мои цели, всё, к чему я шла, были материальны, – вспоминает Лола. – Работала в эротическом массажном салоне и потом подумала, что хочу что-то большее. Я три месяца искала агента, чтобы попасть в порно. Это не так-то просто. Всегда смотрела видео для взрослых и думала: блин, а я ведь лучше могу, почему я не могу это показать? – откровенничает порнозвезда.

Рассказ о работе в эротическом салоне был необычайно откровенным. Лола-Люба поделилась секретами, как удовлетворяла мужчин без фактического интимного соития. О съемках в кино для взрослых она вспоминает как о трудной работе вместо удовольствия.

– Необходимо держать позу на камеру. Иногда затекает спина, сильно устаю, – делится издержками профессии Люба.

Час – 30 тысяч, ночь – 150

Карьеру порнозвезды Лола Тейлор меняет на эскорт. Девушке нравится сопровождать очень богатых мужчин на различные мероприятия и отдых. Девушка поделилась с режиссером стоимостью ее услуг. Расценки ее вполне доступны.

Так, час работы Тейлор в качестве привлекательной сопровождающей обходятся в 30 тысяч рублей – это месячная зарплата среднестатистического тюменца. За ночь с Лолой любителям нестеснительных девушек придется выложить уже 150 тысяч рублей.

Звезда секса на камеру не открыла секрет, кто именно пользуется услугами. Но, по сути, цены вполне демократичные и для простого нефтяника с Севера, и для рядового москвича, живущего с мамой и мечтающего о ночи любви с доступной красоткой.

Актриса фильмов для взрослых не просто работает в эскорт-услугах. Лола Тейлор сама ездит в туры и набирает девушек для работы в этой сфере. Какими качествами должна обладать дама для выхода в свет и не только, она умолчала

Отметим, что сейчас тюменской порнозвезде нет и 30 лет. За это время она уже четвертый раз меняет профессию и постоянно «совершенствуется».

Девушка начинала трудовой путь в качестве скромного библиотекаря в городе Ишиме. Затем Люба Бушуева стала массажистом в эросалоне. Из салона девушка ворвалась в порнобизнес, получила псевдоним Лола Тейлор, написала и выпустила книгу «123 совета порнозвезды» и ушла в эскорт.

Ранее журналисту «Комсомольской правды» – Тюмень» бывший библиотекарь Любовь Бушуева признавалась, что окружающие считают ее глупой и малообразованной, но этот факт ее ничуть не смущает.

Добавим, что в 2015 году Лола Тейлор была номинирована на кинопремию «Порно-Оскар», но завоевать победу ей не удалось.

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Лола Тейлор, написала свою первую книгу. Звезда фильмов для взрослых выпустила автобиографию «123 совета порнозвезды», в которой раскрывает секреты работы в порнобизнесе. Книга вышла в свет 8 июля и имеет маркировку «18+» - чтиво действительно довольно откровенно (подробнее).