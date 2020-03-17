Тюменская порнозвезда пообещала ночь любви создателю вакцины от коронавируса

«Злой» коронавирус не щадит никого. Политики, известные мировые актеры, спортсмены оказались в лучшем случае на карантине, а в худшем заражены этой малоизвестной инфекцией. В заточении оказалась и нежная, хрупкая звезда фильмов для взрослых из города Ишим Тюменской области Любовь Бушуева, известная как Лола Тейлор. Сексуальная экс-библиотекарша Люба поделилась в соцсетях, как тяжко ей находиться на карантине.

Девушка не рассказывает, какую страну она посетила, чтобы оказаться на самоизоляции дома. Блондинка Лола Тейлор простыла и у нее выраженные симптомы ОРВИ. Но это лишь часть беды. Порноактриса ужасно голодна и это не голод по любовным утехам, а самое настоящее желание поесть.

- Я нахожусь на карантине и не могу выходить из дома. Слава Богу, у меня есть дом, я могу выйти на улицу и погулять вокруг дома, в лес сходить. У меня есть постановление: если я выйду из дома — меня посадят. Просто прикол. Сижу дома уже неделю. Я есть хочу, нормальной еды. Врачи ко мне приезжают, уколы делают через день, - пишет Люба-Лола во ВКонтакте.

Создателю вакцины - ночь любви. Фото со страницы во "ВКонтакте" Любови Бушуевой

Одиночество, заточение и простуда так одолели девушку, что она в сердцах пообещала жаркую ночь тому, кто изобретет вакцину от коронавируса.

- Обещаю близость тому, кто изобретет вакцину от COVID-19: Сами понимаете, люди страдают. Тяжело все это, - оставила на своей стене заманчивое предложение порнозвезда.

Пока тюменская барышня находится «в осаде», у нее есть время заняться творчеством. Девушка давно позиционирует себя не только как актриса пикантных фильмов, но и блогером, и художником.

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