2020-03-17T14:31:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Тюменская порнозвезда пообещала ночь любви создателю вакцины от коронавируса

Девушка оказалась на карантине после поездки
Алена Кульмухаметова
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Тюменская порнозвезда пообещала ночь любви создателю вакцины от коронавируса. Фото со страницы во "ВКонтакте" Любови БушуевойТюменская порнозвезда пообещала ночь любви создателю вакцины от коронавируса. Фото со страницы во "ВКонтакте" Любови Бушуевой
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«Злой» коронавирус не щадит никого. Политики, известные мировые актеры, спортсмены оказались в лучшем случае на карантине, а в худшем заражены этой малоизвестной инфекцией. В заточении оказалась и нежная, хрупкая звезда фильмов для взрослых из города Ишим Тюменской области Любовь Бушуева, известная как Лола Тейлор. Сексуальная экс-библиотекарша Люба поделилась в соцсетях, как тяжко ей находиться на карантине.

Девушка не рассказывает, какую страну она посетила, чтобы оказаться на самоизоляции дома. Блондинка Лола Тейлор простыла и у нее выраженные симптомы ОРВИ. Но это лишь часть беды. Порноактриса ужасно голодна и это не голод по любовным утехам, а самое настоящее желание поесть.

- Я нахожусь на карантине и не могу выходить из дома. Слава Богу, у меня есть дом, я могу выйти на улицу и погулять вокруг дома, в лес сходить. У меня есть постановление: если я выйду из дома — меня посадят. Просто прикол. Сижу дома уже неделю. Я есть хочу, нормальной еды. Врачи ко мне приезжают, уколы делают через день, - пишет Люба-Лола во ВКонтакте.

Создателю вакцины - ночь любви. Фото со страницы во "ВКонтакте" Любови Бушуевой

Создателю вакцины - ночь любви. Фото со страницы во "ВКонтакте" Любови Бушуевой

Одиночество, заточение и простуда так одолели девушку, что она в сердцах пообещала жаркую ночь тому, кто изобретет вакцину от коронавируса.

- Обещаю близость тому, кто изобретет вакцину от COVID-19: Сами понимаете, люди страдают. Тяжело все это, - оставила на своей стене заманчивое предложение порнозвезда.

Пока тюменская барышня находится «в осаде», у нее есть время заняться творчеством. Девушка давно позиционирует себя не только как актриса пикантных фильмов, но и блогером, и художником.

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Лола Тейлор, написала свою первую книгу. Звезда фильмов для взрослых выпустила автобиографию «123 совета порнозвезды», в которой раскрывает секреты работы в порнобизнесе. Книга вышла в свет 8 июля и имеет маркировку «18+» - чтиво действительно довольно откровенно (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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