Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 17 декабря 2021 года: бары станут проверять

Бары и рестораны Тюмени проверят на соблюдение антиковидных мер. Фото: Ольга Крыльцова

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 17 декабря 2021 года. По данным оперштаба Тюменской области, число заболевших ковидом за сутки увеличилось на 303 и составило 85 778 человек, 15 человек скончались (всего – 3 181 с начала пандемии).

Фото - yandex.ru.

Бары и рестораны Тюмени проверят на соблюдение антиковидных мер. Поводом послужил недавний инцидент с одним из местных баров, который провел вечеринку для блогеров. В ней приняли участие почти триста человек. Они не соблюдали дистанцию и были без медицинских масок.

По информации СМИ, в местном управлении Роспотребнадзора считают, что это может быть не единственный бар с неподобающим отношением к требованиям режима повышенной готовности. Именно поэтому контроль за общепитом будет усилен.

По информации оперативного штаба региона по недопущению завоза и распространения COVID-19, за минувшие сутки зарегистрировано 303 случая заболевания (всего с начала пандемии – 85 778); 511 человек выздоровели (за весь период – 68 440); 57 детей заболели (из общего числа заболевших); 30 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших); 33 915 человек остаются под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 963 852 человека, полный курс прошли 885 524.

За последние сутки в России выявлено 28 486 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 133 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 37 155 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 131 646 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 294 024 летальных исхода, выздоровели 8 876 788 человек.