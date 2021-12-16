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Здоровье16 декабря 2021 9:39

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 16 декабря 2021 года: заболели еще 303 человека

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 16 декабря 2021 года
Сергей Швецов
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Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 16 декабря увеличилось на 303.

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 16 декабря увеличилось на 303.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 16 декабря увеличилось на 303. Всего с начала пандемии ковид подхватили 85 778 человек.

За последние сутки в России выявлено 28 486 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 133 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 37 155 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 131 646 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 294 024 летальных исхода, выздоровели 8 876 788 человек.