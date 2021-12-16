Бары и рестораны Тюмени проверят на соблюдение антиковидных мер. Поводом послужил недавний инцидент с одним из местных баров, который провел вечеринку для блогеров. В ней приняли участие почти триста человек. Они не соблюдали дистанцию и были без медицинских масок.

По информации СМИ, в местном управлении Роспотребнадзора считают, что это может быть не единственный бар с неподобающим отношением к требованиям режима повышенной готовности. Именно поэтому контроль за общепитом будет усилен, передает «МегаТюмень».