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Здоровье16 декабря 2021 8:50

Бары и рестораны Тюмени проверят на соблюдение антиковидных мер

Проверки будут проходить до Нового года
Сергей Швецов
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Бары и рестораны Тюмени проверят на соблюдение антиковидных мер. Поводом послужил недавний инцидент с одним из местных баров, который провел вечеринку для блогеров. В ней приняли участие почти триста человек. Они не соблюдали дистанцию и были без медицинских масок.

По информации СМИ, в местном управлении Роспотребнадзора считают, что это может быть не единственный бар с неподобающим отношением к требованиям режима повышенной готовности. Именно поэтому контроль за общепитом будет усилен, передает «МегаТюмень».