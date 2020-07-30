Где сделать КТ в Тюмени: профилактика коронавируса и внебольничной пневмонии в регионе

В Тюменской области был отмечен всплеск заболеваемости пневмонией: за полгода 2020 года было зарегистрировано более 8 000 случаев заболевания пневмонией. Специалисты Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют своевременно обращаться за помощью к медработникам, при первых же симптомах ОРВИ.

Пневмония может проявиться как у заболевшего коронавирусом пациента, так и у не заразившегося COVID-19. Бывают случаи, когда коронавирус поражает легкие уже впоследствии, как это случилось с героиней нашей статьи Таисией.

– Я сама позаботилась о КТ, просила об этом поликлинику. Аппаратов КТ в Тюмени много, но для ковид-положительных их только два, – дополнила Тая. – Томография показала, что ковид поразил 4% моих легких. Я болею односторонней пневмонией.

КТ легких выполняется по направлению участкового врача, поясняет специалист пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области Анастасия Дембицкая. То есть, если человек себя плохо почувствовал, обнаружил в себя признаки респираторных заболеваний, ему нужно остаться дома и вызвать врача на дом из своей поликлиники, предупредив, что у него наблюдаются симптомы ОРВИ.

– К пациенту на дом приезжают медики, проводят осмотр, и в зависимости от состояния пациента, врач по необходимости назначает КТ. Если врач назначает КТ, он выписывает направление, за человеком приезжает специальная машина, его увозят на обследование. По направлению КТ делается бесплатно, в рамках обязательного медицинского страхования. В нашем регионе так же были закуплены КТ-аппараты именно для диагностики больных коронавирусом, – отметила Дембицкая.

К примеру, меньше чем за месяц только в городской поликлинике №17 провели 1 232 КТ-исследований легких, у пациентов выявлено 476 пневмоний различной этиологии. С целью динамического наблюдения проведено обследование 246 пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19. Широкий охват и высокое качество исследований позволяют на раннем этапе выявить ковидную пневмонию, оперативно назначать соответствующее лечение, при наличии показаний госпитализировать пациента. Меры существенно минимизируют тяжелые случаи заболевания.

Если же вы хотите самостоятельно проверить состояние здоровья своих легких, КТ-обследование можно делать на платной основе в подходящем по цене медучреждении. В среднем цена за компьютерную томографию составит 3 000 рублей. Стоимость варьируется от 2053 до 4692 рублей, томографы делают снимки от 32 до 64 срезов.

Госпиталь «Мать и дитя» (ул. Юрия Семовских, 20) обзорное исследование грудной клетки на КТ сделает от 3 300 рублей, КТ легких – от 2 700 рублей.

В Федеральном центре нейрохирургии (4 км Червишевского тракта, 5) компьютерная томография легких будет стоить от 4 692 рублей.

Областная больница №1 (ул. Котовского, 55) делает КТ грудной клетки от 3 450 рублей. В поликлинике ОКБ №1 (ул. Юрия Семовских, 10) КТ обойдет так же от 3 450 рублей.

Областная больница №2 (ул. Мельникайте, 75) предоставляет услугу по стоимости от 2 925 рублей.

Поликлиника им. Нигинского (ул. Мельникайте, 89а и ул. Чернышевского, 2а, корп. 7) делает диагностику грудной клетки от 3 000 рублей.

Маммологический центр на Московском тракте (Московский тракт, 35а) и на Широтной (ул. Широтная, 106б) делает КТ легких от 3 530 рублей.

Консультативно-диагностический центр «Эндос» (ул. Мельникайте, 117) – от 2 440 рублей.

«Нефтяник-мед» (ул. 50 лет ВЛКСМ, 19/1) сделает КТ грудной клетки от 2 940 рублей.

В МКМЦ «Медицинский город» (ул. Барнаульская, 32) КТ будет стоить от 3 530 рублей.

Противотуберкулезный диспансер (ул. Курортная, 2а) проведет исследование от 2 805 рублей.

Врачебно-физкультурный диспансер (пр. Геологоразведчиков, 13) проводит анализ от 2 440 рублей.

В МСЧ «Нефтяник» (ул. Юрия Семовских, 8/1) компьютерная томография грудной клетки будет стоить от 3 090 рублей.

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