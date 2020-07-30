Вторая волна коронавируса в Тюмени 2020 года: будет ли осенью, по мнению экспертов

С начала июля в Тюменской области усилили профилактику распространения коронавирусной инфекции. В первую очередь медики стали бесплатно выдавать контактировавшим с больными COVID-19 лекарства. Специалисты отметили, что профилактика показала свою эффективность: контактные люди, пропившие препараты, за редким исключением, не заболевали коронавирусом или ковид-ассоциативной пневмонией.

Фото: правительство Тюменской области

В связи с этим главный специалист по инфекционным болезням департамента здравоохранения Тюменской области Ксения Степанова рекомендовала жителям региона в качестве профилактики самостоятельно купить и пропить «Умифеновир» и «Интерферон альфа» (с учетом противопоказаний). Специалисты считают, что это поможет снизить риск роста заболеваемости в регионе.

– Все устали, и все хотят вернуться к прежнему образу жизни. Но сделать это мы сможем только все вместе. Надеемся, что жители нас услышат: будут мыть руки, обрабатывать их антисептиком, носить маски, соблюдать все необходимые меры. И мы все же переживем это, не допустим ни второй, ни третьей волны заболеваемости, – прокомментировала специалист пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области Анастасия Дембицкая. – Тем не менее здравоохранение региона готово к различным сценариям развития ситуации по заболеваемости с COVID-19. На сегодняшний день предпринимается ряд профилактических мер для недопущения резкого роста заболеваемости.

Фото: правительство Тюменской области

Кроме масочного режима, социальной дистанции и других ограничительных мер для населения, депздрав проводит тестирование детей, отъезжающих в загородные лагеря. В Тюменской области сегодня функционирует порядка десяти моногоспиталей, в которых остается свободно около 50% коечного фонда.

– При этом в регионе создается неснижаемый трехмесячный запас средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов, всё оборудование в госпиталях и диагностических центрах имеется. Для работы задействовано необходимое количество медработников, они прошли обучение. У нас также есть резерв медработников, которые прошли обучение и готовы работать с коронавирусными пациентами, – заверила Анастасия Дембицкая.

О мерах профилактики коронавирусной инфекции подробнее рассказала главный санитарный врач региона Галина Шарухо.