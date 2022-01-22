В центре Тюмени пьяный водитель на джипе сбил маму с дочкой. Фото - "Тюмень" в ВК.

На улице Советской в Тюмени произошло страшное ДТП. Здесь пьяный водитель на Jeep Grand Cherokee сбил женщину и ребенка. По словам очевидцев, удар был такой силы, что маму и дочку раскидало по разным сторонам.

Как стало известно, машина внезапно вырулила с проезжей части. К несчастью, в это время по тротуару шли пешеходы. Пострадавшая горожанка оказалась в канаве после сильнейшего удара машины.

– В дорожном инциденте пострадала женщина 1971 года рождения и ее 11-летняя дочь. Кроме того, иномарка столкнулась с Kia и Lada Vesta, – рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что за рулем джипа находился 49-летний житель областной столицы. Он был нетрезв – показания алкотестера составили 0,76 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина отказался ехать в наркологическое учреждение.

В настоящее время женщина находится в больнице – у нее тяжелые травмы. Не избежала госпитализации и ее дочка.

Ранее «Комсомольской правды» – Тюмень» писала, что на объездной дороге в Тюмени произошла трагедия: здесь пьяный лихач на «БМВ» сбил двух рабочих. Одному из мужчин было 35 лет, другому 61 год. По словам очевидцев происшествия, удар был такой силы, что жертв ДТП просто разорвало на части.

Позже выяснилось, что пьяным водителем, который насмерть задавил на объездной дороге в Тюмени дорожных рабочих, оказался майор следственного комитета.