«Ломка, боль, жесть без перерыва»: тюменская певица Жанна Прохорихина слегла с коронавирусом и ставит себе уколы

Тюменская певица Жанна Прохорихина слегла с коронавирусом и ставит себе уколы. Фото - prosha72.

Певица из Тюмени Жанна Прохорихина заразилась коронавирусом. О своем состоянии звезда рассказала подписчикам в Instagram. По ее словам, всё началось еще 16 июля (было легкое недомогание и ощущение, что «что-то не так»), а 17-го стало совсем плохо.

«18 июля я отработала двухчасовой сольник, пела как соловей, надо мной кружил журавль белый, и все люди кричали: «Журавль к Жанне прилетел». Наверное, это был знак. На следующий день я заболела: 38-39 температура, ломка, боль, жесть без перерыва. Амоксиклав, азитромицин, аспирин, парацетамол, кашель и головная боль. Каждую ночь ровно в три кризисное состояние, примерно до пяти утра, потом сон и всё сначала», – пишет Жанна.

Фото - prosha72.

По словам исполнительницы шансона, такое состояние продолжалось до 27 июля. Потом приехали врачи, взяли анализы дома, 28-го сообщили, что тест положительный.

«Далее пришёл врач из поликлиники и, послушав меня, сказал, что очень жёсткое дыхание, пневмония, наверное, и записал меня на бесплатное КТ. Вечером за мной приехала машина, меня привезли на КТ во 2-ю ГКБ. Примечательно, что все мы стояли на улице в очереди, ожидая КТ. Сегодня пришёл врач и сообщил, что мои легкие поражены на 36%, это состояние средней тяжести, что мест в больницах нет. Выписал мне уколы дексаметазона и поменял антибиотик на левофлаксацин, принёс кроворазжижающий препарат ксарепто. Я поставила себе уколы и сейчас пишу вам: «Люди, берегите себя», – рассказывает Прохорихина.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменская шансонье Жанна Прохорихина сочинила песню о коронавирусе под названием «Жить!». На её странице в социальной сети «ВКонтакте» уже вышел клип на это музыкальное произведение.

«Мама, дай мне мыло, я вымою планету, пусть всё будет чистым и не будет это страшное время, люди погибают от коронавируса, и никто не знает, что же будет дальше…» С таких слов начинается песня известной тюменки.

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