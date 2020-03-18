История выздоровления: как в Тюмени лечили первую в России пациентку с коронавирусом

Высокая температура, боль в горле, сухой кашель, одышка, слабость – симптомы коронавируса типа COVID-19 схожи с обычной простудой. И, несмотря на новизну цепкой инфекции, от этого заболевания несложно излечиться. Это доказывает опыт тюменцев, ведь именно здесь вылечили прославившуюся на всю страну китаянку Вен Сен Ли.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/760181" frameborder="0"></iframe> Студентку из Китая, вылечившуюся от коронавирусной инфекции, выписали из больницы в Тюмени.По словам директора Департамента здравоохранения Тюменской области Инны Куликовой, лабораторные анализы показали, что у пациентки "все хорошо"

Как это было?

Друзья зовут ее Лес Ли. После новогодних каникул, проведенных с родными в Китае, студентка Тюменского индустриального университета вернулась в Тюмень. Вместе с товарищами по вузу 28 января она прибыла в общежитие. Заселившись в комнату, девушка почувствовала недомогание. У нее были все признаки ОРВИ, говорят сотрудники общежития. Все же Лес Ли отвели в актовый зал на первом этаже, чтобы избежать контактов с другими ребятами. Иные контакты были исключены: общежития вуза не связаны с учебными корпусами, а китаянка никуда не выходила.

Не откладывая в долгий ящик и не занимаясь «врачебной самодеятельностью», для Лес Ли вызвали скорую помощь. Фельдшеры измерили китаянке температуру и решили госпитализировать для обследования. COVID-19 подтвердился у девушки 31 января. Причем результаты первого обследования оказались отрицательными, а при повторном обнаружили злосчастную инфекцию.

Как рассказала директор студгородка ТИУ Ксения Казначеева, когда у студентки выявили новый тип коронавируса, в вузе не было никакой паники – ни среди студентов, ни среди персонала.

– Когда все узнали про коронавирус у Лес Ли, никакой паники не было. У приехавших вместе с ней студентов все пробы отрицательные, – рассказала Ксения Казначеева.

Несмотря на это, четверо китайских студентов вслед за Лес Ли отправились в инфекционную больницу – добровольно, сами так захотели, чтобы перестраховаться. Там они провели две недели обсервации. К слову, ни у кого из них злополучной бациллы не обнаружили. Все же вуз принял дополнительные меры профилактики: вымыли общежитие, корпуса, проверили студентов.

– Всё это проводится под контролем медицинского патронажа, который работает у нас с 29 января. У нас есть рекомендательные письма, в рамках которых мы можем работать. Мы стали обрабатывать помещения чаще, чем обычно. Если раньше корпуса мыли трижды в день, то теперь – через каждые три часа. Ребятам дают противовирусные препараты, даже если симптомы фантомные, – отметила ректор ТИУ Вероника Ефремова.

Вход в общежитие, где живет Лес ЛиФото: Кира Санникова

Обсервация китайских студентов

1 февраля о здоровье Лес Ли корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» рассказала главный врач областной клинической инфекционной больницы Ольга Сиюткина. Самочувствие девушки не ухудшалось, симптоматика все так же напоминала острое респираторное заболевание, состояние китаянки назвали удовлетворительным.

– Студентке оказывают всю необходимую медицинскую помощь, она под наблюдением медиков областной клинической инфекционной больницы. У молодых людей, которые контактировали с ней, никаких симптомов не появилось. Все результаты отрицательные, они продолжают оставаться под наблюдением, – рассказала Ольга Сиюткина. – Сейчас больница работает в штатном режиме, все пациенты больницы продолжают лечение.

Лес Ли и ее друзей вела заместитель главного врача областной инфекционной больницы Евгения Семенюк.

– Пациентку обследовали и госпитализировали в бокс. Состояние пациентки удовлетворительное, самочувствие прекрасное. Температура на момент осмотра – 37,1 градуса. Сейчас девушка лечится и чувствует себя хорошо. У четверых молодых людей, которые контактировали с девушкой, состояние удовлетворительное, жалоб нет, – рассказывала Евгения Семенюк.

Главный специалист по инфекционным болезням Тюменской области Ксения Степанова пояснила, что новый тип коронавируса неустойчив во внешней среде и может передаваться только при тесном близком контакте с зараженными.

И все же биологический материал Лес Ли, как и четверых ее соотечественников, отправили на анализ в новосибирский научный центр «Вектор» и в Тюменский научно-исследовательский институт краевой инфекционной патологии. Повторные пробы показали результаты спустя десять дней.

Галина Шарухо - о коронавирусе в Тюмени 00:00 00:00

Первая с коронавирусом в России

На протяжении всей обсервации заболевание Лес Ли протекало в легкой клинической форме. Пациентка не получала никакой специфической противовирусной терапии. Врачи проводили обычное симптоматическое лечение, как при любом ОРВИ.

– Это была стандартная патогенетическая терапия, какая применяется при обычной простуде. Поскольку заболевание протекало в легкой форме с небольшим подъемом температуры, невыраженной симптоматикой, то не требовалось каких-то специальных медицинских мероприятий. Обычное симптоматическое лечение, как при любом остром респираторном вирусном заболевании, – рассказала глава департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.

Спустя две недели обсервации, 11 февраля, избавившаяся от ненавистной инфекции китаянка наконец-то выписалась из инфекционки. К этому моменту девушка изрядно устала от внимания СМИ, еще больше – от внимания «моралистов» в Сети. Пожалуй, это стало самым сложным во всей истории с коронавирусом.

Тогда же негативная информационная волна разлилась в интернете и на эвакуированных из Уханя в Тюмень россиян, которых изолировали на обсервацию в санаторий «Градостроитель» 5 февраля. Ребята «приняли на себя» словесный «обстрел» соотечественников. Лес Ли по сей день ограничивает общение с журналистами – настолько устала от внимания. Однако за китаянкой прочно закрепился статус – первая зараженная коронавирусом в России.

Благо, что она же стала первой излечившейся. Лабораторные анализы «Вектора» показали отрицательные результаты на коронавирус COVID-19, сообщила Инна Куликова. Студентку выписали, подарив цветы и воздушные шарики.

После выписки китаянка, как и все студенты ТИУ, приступила к дистанционному обучению, тогда вуз перевел учебу в электронную информационно-образовательную среду в связи с сезонным карантином из-за гриппа и ОРВИ. Сейчас ребята также обучаются дистанционно в связи с объявленным в регионе режимом повышенной готовности.

По словам директора студгородка, сейчас у Лес Ли всё хорошо.

– Она занимается, заданий много, завтра придет куратор студгородка помогать разобраться с видеозанятиями. Дома, в Китае, её семья здорова. Очень ждёт летних каникул, чтобы улететь домой к родным, – рассказали в университете.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/760116" frameborder="0"></iframe> Китаянку выписали из инфекционки.

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