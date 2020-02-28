Глава Минстроя России Владимир Якушев: в конкурсе создания комфортной городской среды нет проигравших

От 30 до 100 миллионов рублей получили 80 победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – 2020 торжественно наградили 28 февраля в Тюменском технопарке.

Во время приветственного слова глава Минстроя Владимир Якушев обозначил: по плану проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в малых городах и исторических поселениях России до конца 2021 года благоустроят более 5 млн кв. м общественных пространств.

– Конкурс – серьезный драйвер для развития малых и исторических городов. Президент высоко оценил работу двух предыдущих конкурсов. Мы видим, что качество и конкуренция участников серьезно выросли. Экспертам приходится делать непростой выбор, часто разрыв между победителями и проигравшими равен долям баллов. В нем нет проигравших. Формируя комфортную городскую среду, мы формируем патриотические чувства жителей. Реализованные проекты становятся центрами притяжения для людей. За эти три года конкурс получил всенародное признание. Мы видим это и при личной встрече с людьми, и по отзывам в соцсетях – жители с удовольствием делятся фотографиями любимых мест, – отметил глава Минстроя.

Второй день Всероссийского форума «Развития малых городов и исторических поселений» пройдет в ТобольскеФото: Ирина Ромашкина

В номинации «Исторические поселения» победили проекты городов Зарайска Московской области, Козьмодемьянска Республики Марий-Эл, Елеца Липецкой области, Бузулука Оренбургской области, Вольска Саратовской области, чувашского Алатыря, дагестанского Дербента. Победу с ними разделили авторы проектов Ферапонтовского сельского поселения Вологодской области, Николо-Берёзовского сельсовета Башкирии, Богородского городского округа Московской области.

В номинации «Малые города с населением от 20 до 50 тыс. человек» победили авторы проектов городского благоустройства города Дюртюли Башкирии, Пугачёва Саратовской области, Янаула из Башкирии, Углича Ярославской области, а также Сысерть Свердловской области и многие другие.

Город-сказка

Сысерть – малая родина русского и советского писателя Павла Бажова. Имя создателя «Малахитовой шкатулки» – во главе проекта, как и тот градообразующий завод, на котором трудилась семья Бажова. С этим проектом авторы заявились на конкурс во второй раз. Год назад экспертам представили только концепцию. В 2020-м проект доработали.

– Основная идея проекта – ДНК уральского города. Побывав один раз в Сысерти, человек может понять, по какому принципу строится город на Урале. В нашем проекте сконцентрированы основные элементы любого уральского города: городская площадь с храмом, плотина, которая формировалась при строительстве горного завода, две горы и бажовский спуск. Этот проект – драйвер для того, чтобы наш исторический центр стал по-настоящему любимым местом отдыха и жителей города, и гостей нашего города. Немаловажно, что отсюда будет формироваться весь поток в природный парк – в бажовские места, – рассказал мэр Сысерти Дмитрий Нисковских.

Команда Сысерти три года шла к победе в конкурсе.Фото: Ирина Ромашкина

Сысертский завод – один из памятников архитектуры федерального значения, памятников промышленного освоения Урала, который сохранился в хорошем виде. В 2020 году Агентство развития Сысерти выиграло президентский грант на проект «Лето на заводе», благодаря чему создадут арт-пространство, в котором применят тактический урбанизм. Над проектом работает большая команда, которая включает как жителей Сысерти, так и иногородних специалистов.

– 15 молодых архитекторов со всей страны приехали в Сысерть прошлым летом. В течение месяца они создали проект приспособления нашего завода под современное место. Эту инвентаризацию завода мы представили в прошлом году на всероссийском форуме «Среда для жизни» в Великом Новгороде. Сейчас это уже более детализированный проект, учтены замечания экспертной комиссии, – рассказал один из авторов проекта, директор Агентства развития Сысерти Ян Кожин.

Стоимость проекта – около 160 млн рублей. 80 млн рублей авторы проекта рассчитывают получить в качестве федерального гранта. Остальные расходы покроются за счет местного бюджета. Не обойдется и без помощи предпринимателей. Уже сейчас на плотине Сысерти готовятся к реализации несколько задумок: создание кофейни, центра общественной жизни, формируется ремесленнический кластер, где мастерицы проводят занятия по рукоделию. Часть проекта уже реализована. Например, городской каток.

– Мы сделали, наверное, самый большой в Свердловской области каток в форме восьмерки – знака бесконечности. Посреди катка расположен знак «Остановка запрещена». Философия катка в том, что нужно все время двигаться и никогда не останавливаться. Принцип движущей силы – водяное колесо. Эта энергия развивала завод, а значит и наш город, – считает мэр Сысерти.

Центры притяжения

В номинации «Малые города с населением от 50 до 100 тыс. человек» победили удмуртский Глазов, Гатчина и Сосновый Бор Ленинградской области, челябинский Троицк, Егорьевск и Сергиев Посад и т.д.

В номинации «Малые города с населением до 20 тыс. человек» лидировали Волоколамск Московской области, Агидель Республики Башкортостан, Данков Липецкой области, Заполярный Мурманской области, Дмитровск Орловской области и другие.

Среди конкурсантов были работы студентовФото: Ирина Ромашкина

По прогнозам Минстроя, за год эксплуатации новых общественных пространств, которые реализуют победители конкурса, бюджет пополнится почти на 900 млн рублей. Пешеходный трафик на обновленных территориях в совокупности составит около 22,5 млн человек. В 2019 году в обсуждении проектов участвовало около 4 млн россиян - соавторов создания общественных центров притяжения. Кроме того, организаторы конкурса обсуждают возможность дополнить его: проекты реновации исторических центров в больших городах может стать еще одной номинацией.

Награждение победителей конкурса завершило первый день работы форума, работу продолжат в Тобольске, где реализуют проект-победитель 2019 года – создание базарной площади в нижнем посаде города.

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