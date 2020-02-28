Александр Моор: Гилёвская роща и Затюменский парк стали точками притяжения горожан

Проекты реновации исторических центров в больших городах может стать еще одной номинацией Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений». Этот вопрос уже обсуждался на президиуме Совета Федерации в Казани. Теперь настало время вновь поднять тему реноваций в больших городах с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Об этом глава Минстроя Владимир Якушев сказал во время пресс-подхода на форуме.

Министр строительства и ЖКХ напомнил, что губернатор Нижегородской области в Казани озвучил предложение дополнить конкурс проектами реноваций исторических центров внутри крупных городов и выделить на номинацию порядка 10 млрд рублей.

– Председатель правительства говорил, что конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях интересный: видно, что многие субъекты России этим занимаются, растет качество проектов. Я думаю, что можно будет вернуться к этому вопросу и снова обсудить реновацию исторических центров больших городов с Мишустиным, – предположил Владимир Якушев.

На форуме глава Минстроя ознакомился с экспозицией конкурных работ. По словам Якушева, конкурс обладает огромным потенциалом. Он отметил, что география участников расширилась от Калининграда до восточных окраин нашей страны.

– Это говорит о том, что все малые города и исторические поселения, независимо от того, в каком субъекте Российской Федерации они находятся, включились в этот конкурс. Это радует. Этот проект обладает чистотой, правильностью, очень хорошей энергетикой. Здорово, что меняются наши города, что мы все это передадим нашим детям и внукам. Но еще важнее, что люди сплачиваются вокруг этих проектов, в них пробуждается патриотизм. И самое главное, когда они добиваются победы, это мощная синергия, – убежден министр строительства и ЖКХ.

Он напомнил, что в федеральном проекте «Создание комфортной городской среды» заложены амбициозные целевые показатели, которые необходимо достичь к 2024 году. В частности, в обсуждении проектов по созданию комфортной городской среды должны принять участие 30% жителей муниципалитетов. По итогам 2019 года Минстрой этот показатель выполнил: в обсуждении федерального проекта участвовало около 4 млн граждан.

Но не менее важно, что жители остаются довольны результатом, ведь в рамках проектов учитываются интересы всех категорий граждан. Владимир Якушев поделился собственным опытом, когда в бытность его мэром Тюмени первый же проект благоустройства получил резко отрицательные отзывы общественности. И только в совместном поиске консенсуса администрации и жителей удалось достичь желаемой синергии.

Свой пример привел и губернатор Тюменской области Александр Моор. Он рассказал, что администрации Тюмени пришлось трижды переделывать проект Гилевской рощи.

– Раза три мы переделывали проект Гилевской рощи. Первый раз придумали сами – его раскритиковали. Потом мы собирали отзывы. И уже на третий раз пришли к результату. Сегодня мы получили любимое горожанами место. Потом этот же опыт мы повторили в Затюменском парке, который сегодня стал точкой притяжения, в нем битком, – поделился опытом глава Тюменской области.

Глава Минстроя дополнил, что в стране идет большая работа по переселению из аварийного жилья.

– Мы должны выполнить задачу по сносу 10 миллионов квадратных метров аварийного фонда. Задача достаточно большая для регионов. В целом у нас 533 млрд рублей вместе с софинансированием субъектов. Но практика показывает, что субъекты тратят на это больше, – сказал Якушев.

Еще одна задача – на уровне государства создать механизм запуска строительства на месте заброшенных промышленных площадок. Сегодня готовятся нормативные акты для реализации задуманных Минстроем проектов.