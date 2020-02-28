Замглавы Минстроя РФ: надо сделать так, чтобы каждый называл свой город лучшим на Земле

Всероссийский форум развития малых городов и исторических поселений проходит сегодня, 28 февраля, в Тюменском технопарке. Лучший город Земли стал эталоном того, как жителям нужно любить свой город. Это отметил замглавы Минстроя России Максим Егоров на первой сессии «Городская среда – пользователи».

– Я бывал в Тюмени много раз, однажды увидел вывеску «Тюмень – лучший город Земли». Коллеги этим гордятся и считают, что их город лучший. Надо сделать так, чтобы каждый человек, живя в своем городе, мог бы сказать, что его город – самый лучший на Земле, – считает Максим Егоров. – Когда дети спрашивают меня, что такое комфортная городская среда, я объясняю, что она начинается в нашей квартире. Потом выходим в подъезд, во двор, идем на остановку общественного транспорта, выходим с работы на ту площадь, которая рядом. Мы должны везде ощущать себя комфортно, как у себя дома.

Он напомнил, что формирование комфортной городской среды в стране началось с созвучного приоритетного проекта, с 2017 года, который перерос в федеральный проект. К сегодняшнему дню благоустроено 4 тысячи 121 общественное пространство, 14 тысяч 810 дворовых территорий.

В 2017 году стартовал конкурс благоустройства малых городов и исторических поселений. Второй раз его проводят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В 2020 году конкурс собрал 300 заявок на участие, 286 из которых прошли техническую экспертизу и были допущены к участию. Работы оценивали 18 независимых экспертов в области благоустройства, градостроительства, архитектуры, экономики и социологии. По их словам, качество проектов в этом году повысилось.

В финал вышли 155 проектов. Егоров отметил, что конкурсантами стали 35 исторических поселений федерального значения и 72 исторических поселения регионального значения. Сегодня, 28 февраля, наградят 80 победителей, их проекты получат субсидии от 30 до 100 миллионов рублей.

– Я уже знаю, кто победитель. Могу сказать, что показать результат способна только команда на уровне субъекта, как бы ни старались отдельные муниципалитеты. Не в обиду им. Командная работа – залог вашего успеха, – заинтриговал слушателей Егоров.

Нужно привлекать граждан к формированию комфортной городской среды, убеждены экспертыФото: Ирина Ромашкина

На втором этаже Тюменского технопарка расположилась выставка конкурсных работ. Посетители форума могут оценить тренды 2020 года. Эксперты отметили, что растет качество архитектурных решений, стало больше экопроектов, но самое важное внимание сейчас уделяется участию самих жителей в разработке проектов. Эту тему среди прочих обсуждали спикеры форума.

По словам координатора проекта «Индекс качества городской среды Минстроя России» Кристины Шапотько, в 2018 году 23 процента малых городов России – с благоприятной средой. Оставшаяся часть – поле для деятельности исполнителей нацпроекта.

– Средний показатель комфорта городской среды в России равен 163. Но отмечу, что нам есть над чем работать. Через месяц мы представим показатели индекса качества городской среды по итогам 2019 года, – сообщила Шапотько.

В программе форума значится также обсуждение работы по озеленению и созданию пространств современного искусства в городе, поговорят и о том, как девелопер влияет на городскую среду, как привлечь инвесторов к сохранению памятников культуры, а также о многом другом. 29 февраля работа форума продолжится в Тобольске.

Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений» проводится Минстроем России в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Спикерами форума являются специалисты Минстроя РФ, ведущие российские эксперты в сфере благоустройства и архитектуры, руководители региональных проектов и региональных центров компетенций по формированию комфортной городской среды и представители муниципальных образований – участники конкурса Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – 2020.