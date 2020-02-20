«Сладкая встреча»: в Тюмени Филиппу Киркорову подарили хрустальную туфельку, набор инструментов и кубик Рубика

Набор инструментов, хрустальную туфельку и кубик Рубика получил от поклонников из Тюмени звезда российской эстрады Филипп Киркоров. Весьма странный набор подарков ко Дню защитника Отечества вручили певцу фанаты. Как позже выяснилось, пользоваться по прямому назначению подарками нельзя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1152" height="648" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/762030" frameborder="0"></iframe> Филиппа Киркорова на гастролях в Тюмени одарили сладкими презентами.

«Цвет настроения…»

Филипп Киркоров прибыл в Тюмень с новым шоу «Цвет настроения…» поездом из Челябинска 18 февраля. От перрона до «Мерседеса» артисту пришлось идти по скользкому пешеходному мосту в окружении свиты – организаторов тура. Прохожие с удивлением разглядывали короля поп-сцены, идущего в длинной зебровой шубке. Сладкоголосого болгарина вечером в ДК «Нефтяник» ждали поклонники, которым пришлось выложить за билет от 3900 до 7000 рублей.

Тюменцев Филя не разочаровал и даже представил новый клип на песню «Романы», в котором снялась длинноногая актриса и комик Екатерина Варнава.

«Филипп Бедросович! Дорогой наш Артист! Друг! Невероятный и искренний! Спасибо вам за эту потрясающую встречу! За то, что всё помните! За искреннее отношение! За общение! За шикарное шоу! За эмоции! За душевность! За всё просто! За то, что вы такой настоящий! Мы всегда рады вам! И до новых встреч», – пишут в комментариях под его фотографиями после концерта благодарные тюменцы.

Каждым своим движением из города в город и подробностями о концертах Филипп делится в соцсетях. Так, он разместил видео, на котором видно, как тюменцы буквально заваливают его шоколадом.

Сладкие туфельки и шоколадные болты

Поклонница творчества Филиппа из Тюмени приготовила для него несколько подарков. Пассатижи, гаечные ключи, болты и шестеренки выглядывали из красивой коробочки. Правда, дома инструменты и серебряные туфельки бесполезны – все презенты оказались сладкими подарками.

– Этот набор инструментов из шоколада мы приготовили Вам и Мартину (сын Киркорова. - Прим.ред.), как главным мужчинам в доме. Скоро же 23 Февраля. А эта коробочка с туфельками создана для Аллы-Виктории (дочь артиста) – совсем рядом 8 Марта, - говорит автор кулинарных шедевров кондитер Людмила Гольцман.

Набор инструментов для Киркорова. Фото: личная страничка Людмилы Гольцман во "ВКонтакте"Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

– Это шоколад? Обалдеть! А эта туфелька тоже из шоколада? Ой, спасибо большое, – восторженно и удивленно выдохнул артист.

Для Киркорова тюменка приготовила отдельный сладкий подарок – конфеты в виде кристаллов и короны без сахара и торт в виде кубика Рубика.

– Этот торт такой же яркий, как Вы, Филипп, – призналась тюменка.

Автор фото Людмила Гольцман с Киркоровым. Фото: Людмила ГольцманФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Позже Киркоров поблагодарил Тюмень за тёплый приём и написал, что ему ничто не заменит встречи со зрителями.

«Февральский тур 2020 шоу #цветнастроения завершили в Тюмени. Такие яркие концерты в начале года. Незабываемо! Обожаю вас! А какая сладкая встреча была перед концертом вчера. Творцы кондитерского искусства приготовили просто шедевры для меня, моих детей и всего коллектива. Спасибо вам большое», – поблагодарил Киркоров.

Отметим, что концерт в Тюмени стал завершающим в зимнем гастрольном туре певца. Впереди его ждут страны Прибалтики.

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