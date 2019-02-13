2019-02-13T19:54:50+03:00
Звезды

В Тюмени Филиппу Киркорову подарили «51-й том Истории Короля» и рюкзак с художественной росписью

Поклонники не обделили вниманием любимого исполнителя [фото], [видео]
Алексей КОСЕНЧУК
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Подарок для Филиппа Киркорова.Подарок для Филиппа Киркорова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Поп-король российской эстрады, Филипп Киркоров поделился видеороликом со своего концерта, который прошёл 11 февраля в Тюменской филармонии. На своей страничке в социальной сети Народный артист России поблагодарил горожан за «горячий приём и аплодисменты», а преданных поклонников – за креативные модные и съедобные подарки.

В этот раз Тюмень стала первым городом гастрольного тура Филиппа Бедросовича под названием «Цвет настроения» (синий, чёрный, как кому нравится, - прим. ред.). Для того, чтобы шоу получилось, как всегда, незабываемым, Киркоров привёз с собой несколько фур с декорациями, многочисленные костюмы и, конечно же, любимые песни.

fkirkorovfkirkorov
А вот так вчера прошла наша c ФРАНКО ДРАГОНЕ @franco.dragone премьерная гастроль в ТЮМЕНИ ШОУ ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ . Спасиьо нашим первым зрителям за горячий восторженный приём и аплодисменты!!! И спасибо поклонникам как всегда за креативные подарки, съедобные и модные. И до встречи в ЕКАТЕРИНБУРГЕ УЖЕ ЧЕРЕЗ ПАРУ ЧАСОВ В ККЗ КОСМОС @dragoneofficial
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Концерт стал поистине царским подарком для тюменских поклонников, однако и сами горожане не оставили поп-короля без внимания. В качестве подарка от тюменского фан-клуба Филиппу преподнесли «51-й том Истории Короля» (Киркорову – 51 год) и рюкзак с художественной росписью от тюменского дизайнера

- Уважаемый Филипп, мне очень приятно, что одна из моих работ вас очень порадовала! – написала кумиру автор художественной росписи Елена. – Безумно рада тому, что моё творческое воплощение в виде рюкзака находится сейчас на фото у такого великого исполнителя и короля сцены!

К слову, тюменцы, которые не смогли попасть на концерт Киркорова, могли узнать о нём на следующее утро от… пассажиров автобусов.

- Филипп, сегодня в транспорте несколько раз слышала, как обсуждали Ваш вчерашний концерт в Тюмени. Говорили, какой Вы красивый, талантливый, труженик, как гармонично соединены номера, переходы плавные, оценили великолепие костюмов, красоту девушек из балета, восхищались размерами фур, световым оформлением и многое другое. Некоторые из этих людей впервые были на Вашем концерте. Думаю, они захотят услышать Вас снова вживую, - написала королю Ольга.

В таком прикиде Филипп прилетел в Тюмень Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В таком прикиде Филипп прилетел в ТюменьФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Отметим, что с тюменского железнодорожного вокзала Филипп Киркоров отправился в вагоне поезда в Екатеринбург, где вчера вечером с таким же успехом прошёл его сольный концерт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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