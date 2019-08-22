«Стеснение пропало»: тюменские кондитеры показали шоколадную открытку с голым Киркоровым

Тюменские кондитеры Людмила и Александр Гольцманы известны не только своей фантастической способностью превращать шоколад в произведения искусства, но и преданной любовью к Филиппу Киркорову.

Подарок любимому исполнителю. Фото: инстаграм lyudmilagoltsmanФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На этот раз «шоколадные волшебники» решили сделать подарочную шоколадную открытку в честь выхода клипа «Стеснение пропало». На ней поп-король с фактурным телом стоит обнажённый, а рядом надпись: «Дорогой Филипп Бедросович, поздравляем вас с новым хитом! Здоровья, процветания, новых вершин и неиссякаемого творческого вдохновения!».

Киркорову отправили и шоколадные микрофоны. Фото: инстаграм lyudmilagoltsmanФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вместе с шоколадной открыткой тюменцы отправили любимцу набор разноцветных макарунов, шоколадные микрофоны и плитки тёмного и молочного шоколада.

Сам Киркоров поблагодарил кондитеров за невероятный сюрприз и пообещал, что шоколадные вкусняшки он сегодня же отвезёт своим детям.

Поп-король остался доволен угощением. Фото: инстаграм lyudmilagoltsmanФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, этой зимой Людмила и Александр Гольцманы презентовали Киркорову шоколадный «51-й том Истории Короля» и рюкзак с художественной росписью.