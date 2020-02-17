Тюменцы из аварийного дома жалуются на гостиницу «Колос», а администрация – на постояльцев

Переселенцы из дома на ул. Спорта, 1б пожаловались на бытовые условия размещения в гостинице «Колос», куда их экстренно разместили социальные службы Тюмени. Они обратились в редакцию «КП» – Тюмень» с просьбой разобраться в ситуации. Корреспондент «Комсомолки» отправилась на место и своими глазами увидела, что не так страшен чёрт, как его малюют.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="960" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/761356" frameborder="0"></iframe> Тюменцы, переселившиеся в «Колос» из аварийного дома, пожаловались на отраву для крыс и странные банки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/761352" frameborder="0"></iframe> Внутри гостиницы "Колос".Ирина Ромашкина

«Такого нигде не видела»

Одним из переселенцев стала пенсионерка Людмила Чернышова, которая живёт с двумя дочерьми и четырьмя внуками. Семью разместили на четвертом этаже в двух номерах отеля, но спустя сутки они пожаловались на «муниципальный приют».

– Пошли готовить кушать. Пельмени варили два с половиной часа. Плитка еле дышит. Что делать, дети голодные? Вообще, впервые живу в такой гостинице, где я только не была… Такого нигде не видела, – пожаловалась Людмила Чернышова.

– На все жалобы жителей мы отреагируем, помогаем им всем, чем можем. Это бытовой вопрос. Если есть какая-то ситуация, мы готовы в неё вникнуть. Наши сотрудники всё посмотрят, обязательно всё исправят, – пообещал заместитель главы администрации Тюмени Павел Перевалов.

В соцслужбу Тюмени жильцы не звонили, как, впрочем, и не обращались к администратору «Колоса», а попросили помощи напрямую у журналистов. Сняли видео, на котором продемонстрировали пугающую их действительность: на общей кухне на первом этаже гостиницы рядом с плитой и вправду стояла банка с неизвестным содержимым. Редакция направила вопрос о состоянии гостиницы в администрацию Тюмени. Там пообещали разобраться.

Гостиница "Колос"Фото: Ирина Ромашкина

Проверено специалистами

Ежегодно в гостинице «Колос» проживают порядка 300 человек, которых городская администрация заселяет в экстренных случаях. Посему качество предоставляемых услуг гостеприимства должно соответствовать. В течение считанных часов в «Колос» съездили специалисты, проверили кухню. По словам пресс-службы городской администрации, в гостинице с бытовыми условиями всё в порядке.

– По поводу конфорки: она отключена, потому что есть проектная мощность. Другие конфорки работают нормально. Никаких банок не обнаружено, но есть действительно лотки, и проходит обработка помещения специализированной фирмой. Объявление об этом было. По всем вопросам можно обращаться к администратору, - отметили в пресс-службе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/761352" frameborder="0"></iframe> Внутри гостиницы "Колос".Ирина Ромашкина

Кроме того, Павел Перевалов напомнил, что на встрече с жильцами он настоятельно рекомендовал им поскорее найти квартиры в аренду.

– Когда мы встречались с людьми, мы обозначили, чтобы они поскорее искали жильё. Ведь гостиница не самый лучший вариант для жизни. Гораздо удобнее жить в благоустроенной, нормальной квартире. Поэтому просим как можно скорее найти квартиру и туда переехать, – обратился он к переселенцам.

Гостиница "Колос"Фото: Ирина Ромашкина

Надо сказать, что отрава для крыс на кухне всё же была. Руководитель службы размещения Ирина Жилина рассказала, что жильцы на ресепшн не звонили и не писали, а вот кому-то из уборщиц пожаловались. Записка с жалобой нашлась в журнале администраторов.

– Мы обязаны проводить профилактику против насекомых и грызунов. Дератизацию проводят раз в месяц специальные службы. Возможно, это были семечки со специально обработанным для насекомых и грызунов составом, – пояснила Ирина Жилина.

В свою очередь администраторы гостиницы пожаловались социальной службе на гостей. Тема претензий: постояльцы выпивают в одной комнате, а в другой – без присмотра находятся дети. Кроме того, жаловались и соседи на то, что дети шумят. К ним приходили инспекторы по делам несовершеннолетних, провели беседу с родителями.

Впрочем, сами администраторы гостиницы говорят, что такого внимания к гостям не просили, опытные сотрудники уверяют, что постояльцы не такие уж и плохие, бывали хуже.

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