2020-02-17T19:21:04+03:00
Общество

Тюменцы из аварийного дома жалуются на гостиницу «Колос», а администрация – на постояльцев

Специалисты проверили кухню: с бытовыми условиями всё оказалось в порядке
Ирина Ромашкина
Поделиться:
Тюменцы, переселившиеся в «Колос» из аварийного дома, пожаловались на отраву для крыс и странные банкиТюменцы, переселившиеся в «Колос» из аварийного дома, пожаловались на отраву для крыс и странные банкиФото: Ирина Ромашкина
Изменить размер текста:

Переселенцы из дома на ул. Спорта, 1б пожаловались на бытовые условия размещения в гостинице «Колос», куда их экстренно разместили социальные службы Тюмени. Они обратились в редакцию «КП» – Тюмень» с просьбой разобраться в ситуации. Корреспондент «Комсомолки» отправилась на место и своими глазами увидела, что не так страшен чёрт, как его малюют.

Тюменцы, переселившиеся в «Колос» из аварийного дома, пожаловались на отраву для крыс и странные банки.

Внутри гостиницы "Колос".Ирина Ромашкина

«Такого нигде не видела»

Одним из переселенцев стала пенсионерка Людмила Чернышова, которая живёт с двумя дочерьми и четырьмя внуками. Семью разместили на четвертом этаже в двух номерах отеля, но спустя сутки они пожаловались на «муниципальный приют».

– Пошли готовить кушать. Пельмени варили два с половиной часа. Плитка еле дышит. Что делать, дети голодные? Вообще, впервые живу в такой гостинице, где я только не была… Такого нигде не видела, – пожаловалась Людмила Чернышова.

– На все жалобы жителей мы отреагируем, помогаем им всем, чем можем. Это бытовой вопрос. Если есть какая-то ситуация, мы готовы в неё вникнуть. Наши сотрудники всё посмотрят, обязательно всё исправят, – пообещал заместитель главы администрации Тюмени Павел Перевалов.

В соцслужбу Тюмени жильцы не звонили, как, впрочем, и не обращались к администратору «Колоса», а попросили помощи напрямую у журналистов. Сняли видео, на котором продемонстрировали пугающую их действительность: на общей кухне на первом этаже гостиницы рядом с плитой и вправду стояла банка с неизвестным содержимым. Редакция направила вопрос о состоянии гостиницы в администрацию Тюмени. Там пообещали разобраться.

Гостиница "Колос" Фото: Ирина Ромашкина

Гостиница "Колос"Фото: Ирина Ромашкина

Проверено специалистами

Ежегодно в гостинице «Колос» проживают порядка 300 человек, которых городская администрация заселяет в экстренных случаях. Посему качество предоставляемых услуг гостеприимства должно соответствовать. В течение считанных часов в «Колос» съездили специалисты, проверили кухню. По словам пресс-службы городской администрации, в гостинице с бытовыми условиями всё в порядке.

– По поводу конфорки: она отключена, потому что есть проектная мощность. Другие конфорки работают нормально. Никаких банок не обнаружено, но есть действительно лотки, и проходит обработка помещения специализированной фирмой. Объявление об этом было. По всем вопросам можно обращаться к администратору, - отметили в пресс-службе.

Внутри гостиницы "Колос".Ирина Ромашкина

Кроме того, Павел Перевалов напомнил, что на встрече с жильцами он настоятельно рекомендовал им поскорее найти квартиры в аренду.

– Когда мы встречались с людьми, мы обозначили, чтобы они поскорее искали жильё. Ведь гостиница не самый лучший вариант для жизни. Гораздо удобнее жить в благоустроенной, нормальной квартире. Поэтому просим как можно скорее найти квартиру и туда переехать, – обратился он к переселенцам.

Гостиница "Колос" Фото: Ирина Ромашкина

Гостиница "Колос"Фото: Ирина Ромашкина

Надо сказать, что отрава для крыс на кухне всё же была. Руководитель службы размещения Ирина Жилина рассказала, что жильцы на ресепшн не звонили и не писали, а вот кому-то из уборщиц пожаловались. Записка с жалобой нашлась в журнале администраторов.

– Мы обязаны проводить профилактику против насекомых и грызунов. Дератизацию проводят раз в месяц специальные службы. Возможно, это были семечки со специально обработанным для насекомых и грызунов составом, – пояснила Ирина Жилина.

В свою очередь администраторы гостиницы пожаловались социальной службе на гостей. Тема претензий: постояльцы выпивают в одной комнате, а в другой – без присмотра находятся дети. Кроме того, жаловались и соседи на то, что дети шумят. К ним приходили инспекторы по делам несовершеннолетних, провели беседу с родителями.

Впрочем, сами администраторы гостиницы говорят, что такого внимания к гостям не просили, опытные сотрудники уверяют, что постояльцы не такие уж и плохие, бывали хуже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Тюмени 12 февраля, в двухэтажном доме обрушилась стена. Спасатели эвакуировали жильцов (подробнее)

Жильцов тюменской двухэтажки, у которой обрушилась кирпичная кладка, экстренно переселили в гостиницу

Переселенцев просят как можно скорее подыскать себе жильё в аренду (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Мистическая загадка китайского вируса-убийцы: Журнал Ротшильдов предсказал новую болезнь еще больше года назад
«Сложно поверить, что еще два месяца назад этот вирус, поглотивший сейчас все внимание СМИ, финансовых рынков и политиков, был нам абсолютно неизвестен», - заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус
Новости 24
Женщина выпала из окна тюменского дома на улице Республики
В Тюмени автоинспектор пострадал из-за пьяной выходки водителя
Евгений Кравченко: потребительского экстремиста интересует только личная выгода
Прохожие нашли избитого тюменца у продуктового магазина
В Тюмени автолюбитель покусал инспектора ДПС, догнавшего его за нарушение
По делу тюменской няни, убившей ребенка, допрошен психиатр
Губернатор Тюменской области узнал о готовности региона к возможному паводку
«Лежала на полу в крови»: тюменец вызвал скорую маме, которая упала дома
Тюменский работник получил тяжелую травму из-за упавшей трубы
В Тюменской области владелец магазина раздавал кредиты
Стало известно, сколько работодатели задолжали тюменцам
Администратор тюменского магазина похищал деньги из кассы, делая возврат товаров
Тюменская прокуратура заблокировала популярное экстремальное видео
Сын побил мать: в Тюмени семейный скандал закончился больничной койкой
Тюменская казна пополнилась миллионами из-за неубранного снега
В Тюмени выросли цены на продовольственные товары
Весна не за горами. Как в Тюмени готовятся к паводку
Две тюменки на автомобилях не смогли поделить перекресток
Тюменцев ждет резкое потепление
В Тюмени назвали самые высокооплачиваемые профессии
Припаркованные тюменцами авто мешают дорожникам чистить снег
Малолетний тюменец заступился за мать при ее ссоре с отцом
Тюменка отомстила мужу, сделав ложный донос в полицию
На улице Артамонова в Тюмени отключат светофоры
Погода на 17 февраля в Тюмени: в ожидании потепления
Для ребят Тюменского района организуют безопасный подъезд к школам
В Тюмени в 2020 году отремонтируют 250 крыш
Как отучить маленьких тюменцев от просмотра телевизора?
За год около 50 тысяч тюменцев занялись спортом и физкультурой